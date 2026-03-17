El Gobierno aprueba una ley para reforzar la protección de infraestructuras críticas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta la ley que refuerza la protección de las entidades públicas o privadas que operan con infraestructuras críticas, como son la energía, el transporte, el agua o la sanidad. La norma pasa ahora al Congreso para seguir con su tramitación parlamentaria.

"Queremos ayudarlas a estar mejor equipadas para hacer frente a los riesgos que puedan perturbar los servicios esenciales que prestan", ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa posterior al encuentro.

Casi un año después de apagón que dejó sin electricidad a la Península Ibérica y en plena guerra en Oriente Medio, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska traspone con rango de ley una directiva europea de 2022 para dotar a estas entidades de mecanismos de protección "ante un panorama de amenazas cada vez más dinámicas y complejas, desde fenómenos naturales hasta sabotajes, pasando por riesgos meteorológicos y amenazas híbridas", ha recalcado el ministro.