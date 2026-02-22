El PP impulsa en el Senado una auditoría de la gestión de Marlaska tras el escándalo de acoso sexual en la Policía
- Aprovechará su mayoría absoluta para impulsar una ponencia en la Comisión de Interior
- "En Interior se dedican a cometer delitos", dice el PP, que critica entre otras la gestión penitenciaria
El PP impulsará una ponencia en la Comisión de Interior del Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, para "auditar" la gestión de Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio de Interior, al considerar que ha llevado a ese departamento a "una degradación sin límites".
En un vídeo remitido a los medios, la vicesecretaria de Regeneración Institucional de PP, Cuca Gamarra, explica que su intención es evaluar todas las medidas adoptadas por Interior, desde la política penitenciaria a la gestión de la querella por presunta agresión sexual contra el número dos de la Policía, y exponer "todos los trapos sucios".
"Vive muy cómodo en las tinieblas, así que urge arrojar luz", subraya la dirigente popular, quien denuncia, por ejemplo, el impulso de una política de beneficios penitenciarios que favorece a los presos de ETA "a cambio de los votos de Bildu".
"En Interior se dedican a cometer delitos"
Gamarra insiste en que si Marlaska no conocía "hechos tan graves" como los que se atribuyen al ex director operativo de la Policía debe dimitir por incompetente, considera que está "desnortado política y moralmente" y acusa al Gobierno de llevar a España a una situación de "putrefacción": "En Ferraz se dedican a defraudar; en Moncloa, a hacer negocios; en la primarias de Sánchez, a los pucherazos; y en la cúpula de Interior, a cometer delitos", proclama.
Y carga también contra los socios el Ejecutivo, que, dice, "tragan con todo con tal de sobrevivir y así van paso a paso al precipicio".
Gamarra ha aprovechado además su intervención para criticar la próxima regularización extraordinaria de inmigrantes al estimar que va a generar un efecto llamada y que será un "coladero" si se da por buena la declaración responsable del extranjero sobre la ausencia de antecedentes penales y si no se tienen en cuenta los antecedentes policiales o las causas pendientes en España. Supone a su juicio, "blindar a quienes ya hayan cometido delitos", en España, "una absoluta temeridad".