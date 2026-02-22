El PP impulsa en el Senado una auditoría de la gestión de Marlaska tras el escándalo de acoso sexual en la Policía

El PP impulsará una ponencia en la Comisión de Interior del Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, para "auditar" la gestión de Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio de Interior, al considerar que ha llevado a ese departamento a "una degradación sin límites".

En un vídeo remitido a los medios, la vicesecretaria de Regeneración Institucional de PP, Cuca Gamarra, explica que su intención es evaluar todas las medidas adoptadas por Interior, desde la política penitenciaria a la gestión de la querella por presunta agresión sexual contra el número dos de la Policía, y exponer "todos los trapos sucios".

"Vive muy cómodo en las tinieblas, así que urge arrojar luz", subraya la dirigente popular, quien denuncia, por ejemplo, el impulso de una política de beneficios penitenciarios que favorece a los presos de ETA "a cambio de los votos de Bildu".