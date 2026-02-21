Tellado llama "sinvergüenza" a Marlaska por "revictimizar" a la denunciante del ex número dos de la Policía y pide su dimisión

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "meter más presión" a la denunciante del hasta ahora número dos de la Policía por una presunta agresión sexual, "revictimizándola".

"¡Pero vaya cara, qué sinvergüenza!", ha exclamado Tellado durante su intervención en el Congreso local del PP de Oviedo en referencia a las palabras del ministro en el Congreso, donde aseguró que sólo dimitiría si la denunciante no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

El secretario general del PP ha criticado duramente estas palabras: "De los creadores de 'Si quieren ayudan que la pidan' llega ahora Marlaska a decir que 'Si quieren que dimita, que me lo pida la víctima'".