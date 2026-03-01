Campeonato de España de atletismo 2026, en directo: ¡13 finales este domingo por la mañana!

El Campeonato de España de atletismo short track, en pista cubierta, concluye este domingo con una sesión matinal muy intensa que puedes seguir en directo desde las 9.40 horas en RTVE Play o en el reproductor de esta página.

Los tres días de competición en Valencia van a concluir con una traca final en la que que van a decidir los 13 títulos restantes, carreras de grandísimo nivel como los 1.500 m, los 800 m, los 400 m y los 60 m vallas.

Mohamed Attaoui es una de las grandes atracciones de la mañana, en una final de 800 m donde no estará Elvin Josué Canales, quien finalizó segundo su ronda eliminatoria por detrás de Alaa Souadi.

Otro de los puntos de interés más destacado son las finales de 1.500 m, con el duelo entre Ignacio Fontes, Mariano García y Adrián Ben en categoría masculina, y Marta García, en mujeres.

Además, el colofón será el novedoso 4x400 m mixto, que se celebrará por primera vez en la historia de este campeonato con cuartetos formados por atletas de un mismo club.