Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina

Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: debutan Audrey Pascual, Higinio Rivero y Emilio Redondo

  • Te contamos lo más destacado de la primera jornada de competición paralímpica
iRTVE15 LIVE
iRTVE15 LIVE
Antonio S. Sereno
Antonio S. Sereno

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la jornada del 7 de marzo de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Las esperanzas españolas se centran este día en esquí alpino con Audrey Pascual, biatlón con Higinio Rivero y snowboard con Emilio Redondo.

Juegos Paralímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 7 de marzo, en directo

rtve rtve
Minuto Descripción
Es noticia: