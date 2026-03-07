Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: debutan Audrey Pascual, Higinio Rivero y Emilio Redondo

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la jornada del 7 de marzo de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.

Las esperanzas españolas se centran este día en esquí alpino con Audrey Pascual, biatlón con Higinio Rivero y snowboard con Emilio Redondo.