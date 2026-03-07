Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, hoy en directo: debutan Audrey Pascual, Higinio Rivero y Emilio Redondo
- Te contamos lo más destacado de la primera jornada de competición paralímpica
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play la jornada del 7 de marzo de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026.
Las esperanzas españolas se centran este día en esquí alpino con Audrey Pascual, biatlón con Higinio Rivero y snowboard con Emilio Redondo.
Juegos Paralímpicos Invierno Milano Cortina 2026 del 7 de marzo, en directo
-
10:12
Turno ya para Audrey Pascual, no te lo pierdas, EN DIRECTO: https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/
“Ebba Aarsjoe se lleva el ¿en LW4 en #MilanoCortinaOlympics2026— Teledeporte (@teledeporte) March 7, 2026
¿¿Ahora, turno para Audrey Pascual en la categoría sentada
¿EN DIRECTO: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/Yq8iSmhjzi“
-
9:50
La austriaca Veronika Aigner, en la categoría de discapacidad visual AS3, ha hecho un gran descenso con su guía Lilly Sammer y se lleva el oro. La plata ha sido para la italiana Chiara Mezzel y el bronce para la eslovaca Sophia Polak.
“¿La austriaca Veronika Aigner se lleva el primer oro en descenso en #MilanoCortinaparalympics2026— Teledeporte (@teledeporte) March 7, 2026
¿Ahora, EN DIRECTO: https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/fGV55g8ZUi“
-
9:33
Ya, EN DIRECTO:
“¿Arrancan los #JuegosParalímpicos en Teledeporte y @rtveplay— Teledeporte (@teledeporte) March 7, 2026
¿Audrey Pascual será la primera española del @Paralimpicos en debutar en #MilanoCortinaparalympics2026
¿¿Con la narración de @PacoGrandeTVE y los comentarios de @MiguelinGalindo https://t.co/56x6E4YT2r pic.twitter.com/aP5GyYzLmf“
-
9:21
La primera parlímpica española en debutar en Milano Cortina 2026 será Audrey Pascual, que desde las 9:30 estará en la prueba de descenso sentada, donde ya luchará por las medallas.
Se podrá seguir EN DIRECTO aquí:
-
9:05
A continuación os dejamos los horarios de las pruebas con nuestros atletas:
- Audrey Pascual – Para esquí alpino (LW12-2, sentada). Desde las 09:30 horas: descenso sentada (tercer evento de la sesión)
- Higinio Rivero – Para biatlón (LW10.5, sentado). Desde las 10:35 horas: esprint sentado masculino
- Emilio Redondo – Para snowboard (LL2). Desde las 12:03 horas: clasificatoria de cross masculino LL2
-
9:00
Buenos días.
Sigue en directo la primera jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, en los que contaremos desde primera hora la evolución de los deportistas españoles.
-
10:08
Turno para la abanderada española Audrey Pascual. Primera opción real de medalla para España en estos Juegos Parlímpicos de Milano Cortina 2026 en la prueba de descenso sentada.
- No te lo pierdas, EN DIRECTO: https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/tdp/