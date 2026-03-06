La delegación española sueña a lo grande en Milano Cortina 2026 con la esperanza dorada de Audrey Pascual

Hasta ocho atletas españoles lucharán por las medallas en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026, que se celebran del 6 al 15 de marzo y que se podrán seguir en directo por Teledeporte y RTVE Play.

Audrey Pascual, María Martín-Granizo, Javier Marcos, Emilio Redondo e Higinio Rivero eran en principio los representantes del equipo español, pero la semana pasada se unían al grupo Iraide Rodríguez y Alejandra Requesens y la guía de esta, Victoria Ibáñez, tras recibir sendas invitaciones nominales.

Estas incorporaciones hacen que, por primera vez, España cuente con más mujeres que hombres en unos Juegos Paralímpicos, un nuevo hito que se abre gracias al deporte y donde la joven esquiadora madrileña, Audrey Pascual, será la abanderada en la ceremonia de inauguración que tendrá lugar el viernes 6 en el mismo lugar donde se cerraron los Juegos Olímpicos del pasado mes de febrero, el Arena di Verona.

Audrey Pascual, la esperanza dorada de España Precisamente, la para esquiadora alpina madrileña es, a sus 21 años, la gran esperanza de oro de España en Milano Cortina, avalada por una gran temporada donde ha cosechado el Globo de Cristal de la Copa del Mundo en el supergigante. También logró la presea de plata en el Mundial de Maribor el año pasado en el eslalon sentado y se quedó a nada del bronce con su cuarto puesto en el slalon gigante sentado. Además, puede presumir de tener 14 oros, 20 platas y siete bronces en la Copa del Mundo. Una gran progresión que la situán como la referencia española para llegar a lo más alto del podio, una condición de favorita con la que espera cumplir y ante la que no siente ninguna presión, como ha dejado claro en una entrevista en EFE. "El resultado al final no solo depende de mí. Intentaré hacer lo que está en mi mano, que es una buena competición, y demostrar lo que sé hacer. Luego ganar una medalla sería algo bonito, no lo voy a negar, aunque mi mente no está puesta ahí. Obviamente me gustaría ganar medalla pero sobre todo estar contenta con la participación", aseguraba la también surfista en la entrevista en EFE. Y es que, Audrey es una deportistas polifacética y sus cualidades no se limitan a la nieve. En 2024, la joven se proclamó campeona del mundo de Para surf en Huntington, Estados Unidos. La madrileña disputará hasta cinco pruebas en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026: sábado, 7 de marzo desde las 9:30 horas (Descenso sentada); lunes, 9 de marzo desde las 9:30 horas (Supergigante sentada); martes, 10 de marzo desde las 9:00 horas (Combinada alpina sentada); jueves, 12 de marzo desde las 9:00 horas (Eslalon gigante sentada) y sábado 14 de marzo desde las 9:00 horas (Eslalom sentada).

María Martín-Granizo, la esperanza de un futuro que ya es presente María Martín-Granizo puede presumir de ser la segunda más joven de la delegación española en Milano Cortina, donde debutará en unos Juegos Paralímpicos por primera vez a sus 19 años gracias a su gran progresión en los últimos tiempos. La Para esquiadora española, que nació con una agenesia femoral en la pierna derecha, particpará en las pruebas de eslalon y de eslalon gigante en esquí alpino adaptado. Además de compartir prueba con Audrey, aunque no en la misma categoría, también puede presumir de ser campeona del mundo de surf, su otra gran pasión. Pero regresando a su palmarés en la montaña, la leonesa comenzó a destacar gracias a ser campeona de España en varias ocasiones, lo que la llevó al Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas de Deportes de Invierno y, de ahí, a su participación en los Mundiales de 2023 y 2025. Sus mayores logros los ha conquistado recientemente, con dos bronces obtenidos en Veysonnaz -Suiza- en la Copa del Mundo. La leonesa disputará dos pruebas en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026: jueves, 12 de marzo desde las 9:00 horas (eslalon gigante de pie) y sábado, 14 de marzo desde las 9:00 horas (Eslalon de pie).

Javier Marcos, la baza masculina de España en el esquí alpino Javier Marcos es uno de los veteranos del esquí alpino adaptado español, aunque serán sus primeros Juegos Paralímpicos. Es uno de los tres componentes masculino del equipo y a sus 35 años ha tenido un rapidísimo ascenso que ha culminado con su clasificación a la cita olímpica invernal. El madrileño sufrió un accidente en bici que lo dejó en sillas de ruedas, desde entonces pasó por un proceso de recuperación donde volvió a sentir el espíritu competitivo del deporte con el bádminton, antes de pasarse a la montaña. También ha formado parte del Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas, donde estuvo formándose y progresando durante tres temporadas. Ahora, el Para esquiador es un asiduo de la Copa del Mundo. Sus mejores resultados los ha logrado en Kubinska Hola -Eslovaquia- y en Abtenau -Austria-, justo antes de afrontar su cita olímpica. El de Villanueva del Pardillo disputará dos pruebas en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026: viernes, 13 de marzo desde las 9:00 horas (eslalon gigante sentado) y domingo, 15 de marzo desde las 9:00 horas (eslalon sentado).

Emilio Redondo, la opción de España en snowboard Emilio Redondo es otro joven Para atleta que será el representante de la delación española en Snowboard, el deporte que le cambió la vida tras sufrir un accidente de moto a los 19 años en el que perdió un pie. Desde entonces, este joven toledano de 25 años se ha aferrado a la tabla de snow hasta llegar a los que serán sus primeros Juegos Paralímpicos de Invierno. A pesar de estar lejos de la nieve y de haber nacido en un pueblo sin tradición por este tipo de deportes, Villacañas, Emilio eligió el snowboard como su disciplina tras sufrir el accidente que le causó al pérdida de su pie izquiedo. Su ascenso en este deporte ha sido meteórico y en 2023 ya participó en el Mundial que se celebro en La Molina, en el Pirineo catalán, donde logró un más que meritorio undécimo puesto en banked y un duodécimo en cross. Sus mayores logros los ha obtenido en la Copa de Europa, donde logró dos oros, uno en banked slalom y el otro en snow cross, ambos en küthai 2025. El de Villacañas disputará dos pruebas en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026: sábado, 7 de marzo desde las 12:00 horas (clasificatoria de cross masculino); domingo, 8 de marzo desde las 11:00 horas (eliminatorias de cross masculino) y sábado, 14 de marzo desde las 11:00 horas (banked eslalon masculino).

Higinio Rivero, de los Juegos de Verano a los de Milano Cortina Higinio Rivero es un ejemplo de superación y puede presumir, a sus 43 años, no solo de ser el más veterano de la delegación española en Milano Cortina, sino también tendrá el honor de ser el primer español en competir en tres deportes distintos en Juegos de Verano y de Invierno: piragüismo, biatlón y esquí de fondo. Lo suyo es el piragüismo, donde econtró su sitio después de sufrir un accidante cuando escalaba en 2013 que lo dejó en silla de ruedas. Desde entonces, su espíritu de superación e inquietud le ha llevado a representar a España en los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde logró su mejor posición, sexto. También estuvo en los últimos de París, donde fue noveno. Sus éxito más reciente, antes de centrarse de pleno en la nieve, ha sido el bronce logrado en los Europeos de Racice. Higinio Rivero será en Milano Cortina 2026 el primer paralímpico español en competir en tres deportes Pero el reto de la piragua se le ha quedado corto y su paso al biatlón y al esquí de fondo ha sido meteórico, logrando la clasificación para los Juegos de Milano Cortina 2026. Hace poco más de dos meses, logró acaber séptimo en la Copa del Mundo de Notschrei. Rivero será el Para atleta español que más pruebas disputará, hasta seis. El de Bilbao disputará seis pruebas en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026: sábado, 7 de marzo desde las 10:35 horas (Para biatlón, esprint sentado); domingo, 8 de marzo desde las 10:30 horas (Para biatlón, individual sentado); martes, 10 de marzo desde las 11:00 horas (Para esquí de fondo, esprint sentado); miércoles, 11 de marzo desde las 10:10 horas (Para esquí de fondo, 10km sentado); viernes, 13 de febrero desde las 10:15 horas (Para biatlón, persecución sentado); domingo, 15 de marzo desde las 9:15 horas (Para esqui de fondo, 20km sentado estilo libre).

Iraide Rodríguez, la pequeña del grupo Iraide Rodríguez es la más jove de la delegación española, con solo 17 años disputará sus primeros Juegos Paralímpicos gracias a la invitación nominal de última hora. Nacida en Guadarrama, la Para atleta española sufrió un infarto medular que la dejó tetrapléjica cuando solo era un bebé. Al igual que otras jóvenes promesas del deportes español, forma parte del Equipo de Promesas Allianz de Deportes de Inverno. También el esquí alpino con el ciclismo. La madrileña tiene un futuro prometedor y lo ha demostrado cuando cumplió los 16 años, momento en el que la FIS le permitió competir en pruebas internacionales, donde acumula ya siete podios. Competirá en la modalidad de sentada en eslalom y eslalom gigante.