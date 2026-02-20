El Comité Paralímpico Ucraniano anuncia su boicot a la Apertura de los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina

El Comité Paralímpico Ucraniano boicoteará la Ceremonia de Apertura del próximo 6 de marzo de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo en protesta por "la cínica decisión" del Comité Paralímpico Internacional de que seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos puedan participar con sus respectivas banderas en la cita, y acusó de "sistemática lealtad" a Rusia al organismo que preside Andrew Parsons.

"El Comité Paralímpico Nacional de Ucrania declara que el equipo paralímpico ucraniano y el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania boicotean la Ceremonia de Apertura de los XIV Juegos Paralímpicos de Invierno y exigen que no se utilice la bandera ucraniana en dicha ceremonia", aseveró el organismo en un comunicado a última hora de este jueves.

El organismo remarcó que lucharán "por las victorias deportivas" y que "junto con los deportes" pelearán por "los principios de justicia en el deporte paralímpico, apoyando el objetivo principal de los Juegos Paralímpicos como el foro deportivo más importante del mundo".

"La comunidad de atletas paralímpicos ucranianos y el Comité Paralímpico Nacional de Ucrania están indignados por la cínica decisión del CPI de otorgar plazas bipartitas a Rusia y Bielorrusia, lo que brinda la oportunidad a seis atletas paralímpicos rusos y cuatro representantes del deporte paralímpico bielorruso de participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno", criticó.

El organismo hizo hincapié en que ni Rusia ni Bielorrusia "completaron el proceso de clasificación" para que sus deportistas pudieron estar en la cita y lamentó lo sucedido con los comités de dos países que "están llevando a cabo una terrible agresión militar en el territorio de Ucrania".

"Incluso después de la vergonzosa decisión de la Asamblea General del CPI en 2025 sobre la restauración de su plena membresía en el movimiento paralímpico internacional, Rusia y Bielorrusia no tuvieron derecho a participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina, al no contar con licencias legales para sus disciplinas deportivas", recordó.

El Comité Paralímpico Ucraniano recalcó que Ucrania, un país "pacífico, independiente y democrático", está siendo atacado por un "país asesino, agresor y terrorista", en relación a Rusia, y que Bielorrusia "se ha definido claramente como un país satélite de la política imperial rusa". Dos definiciones que enfatizó poniéndolas en mayúsculas en su texto.

"Hoy, todos los líderes europeos, jefes de Estado y de Gobierno, y el público en general, advierten públicamente sobre las amenazas de Rusia a los países europeos y, en consecuencia, aplican sanciones y medidas ante una posible agresión militar rusa, como lo declaran abiertamente diputados de la Duma y representantes de la alta dirección política rusa", prosiguió la entidad, que también apunta que funcionarios del gobierno ruso "declaran abiertamente en foros deportivos nacionales que el deporte para Rusia es un instrumento de política estatal".