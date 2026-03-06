Sánchez solicita comparecer en el Congreso para hablar del conflicto en Oriente Medio
- El jefe del Ejecutivo pide comparecer tras enviar una fragata a Chipre tras el ataque iraní
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación de Oriente Medio.
Ha sido el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, quien ha registrado este viernes la solicitud en la Cámara Baja. Según se puede leer en esta solicitud, a la que ha tenido acceso RTVE, el jefe del Ejecutivo tiene la intención de “informar sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra en Oriente Próximo".
Fuentes del Gobierno también precisan que Sánchez comparecerá ante el Pleno de la Cámara para informar sobre la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el 19 de marzo, de manera que se prevé que esta sesión en el Congreso tenga lugar en la última semana del mes.
España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque iraní
La petición de comparecencia del presidente del Gobierno llega después de que España haya decidido enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre después de recibir el ataque de un misil iraní.
De este modo, nuestro país se suma a Francia y Grecia, así como Reino Unido, que esta semana ya anunció ayudar en la defensa de la isla. Pero no serán los únicos: también Italia y Países Bajos han asegurado que desplegarán ayuda naval en el mediterráneo oriental, así como sistemas de defensas antidrones y antimisiles a los países del Golfo.
En declaraciones a TVE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que la fragata estaba en el Báltico junto con el portaaviones Charles de Gaulle y que iba a acabar en breve esa misión, pero que ahora se ha decidido ampliarla y dirigirse al Mediterráneo para apoyar a Chipre, pero ha rechazado que esto signifique España entre en la guerra, porque solo participa en el ámbito del "derecho a la legítima defensa".
El PP exigía explicaciones a Sánchez tras el envío de la fragata
Minutos antes de que el Gobierno solicitara la petición de comparecencia del presidente del Gobierno, el PP había exigido explicaciones a Sánchez y que sometiera a la Cámara Baja el envío de un buque de guerra a Chipre. "El Gobierno ha mandado el buque de guerra más avanzado de la Armada a una zona de conflicto. Nuestra fragata y nuestros soldados se exponen a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas", advierten fuentes populares.
Añaden, además, que Sánchez "no puede poner en peligro la vida de nuestros militares sin la autorización del Congreso", tras recordar, además, que el Gobierno no cuenta con el respaldo de sus socios parlamentarios.
Tras denunciar que el principal partido de la oposición se ha enterado por la televisión del envío de la Cristóbal Colón a una zona de conflicto, señalan que el lema de Sánchez no es "No a la guerra" sino "No al Congreso" porque "evita cualquier tipo de límites establecido por ley y debate", enfatizan.
Los populares recuerdan que desde 2006, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y de Mariano Rajoy (PP) pidieron hasta 26 autorizaciones al Congreso en pleno o comisión para que el Ejército español participara en operaciones de todo tipo en el exterior.
La última fue en 2018, cuando se pidió autorización para incrementar la dotación de efectivos en la misión de la UE en Mali, recuerdan el PP, que añade que desde entonces, con Pedro Sánchez, "nunca" una operación militar ha sido sometida a la consideración de la Cámara Baja.