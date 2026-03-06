Sánchez solicita comparecer en el Congreso para hablar del conflicto en Oriente Medio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación de Oriente Medio.

Ha sido el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, quien ha registrado este viernes la solicitud en la Cámara Baja. Según se puede leer en esta solicitud, a la que ha tenido acceso RTVE, el jefe del Ejecutivo tiene la intención de “informar sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra en Oriente Próximo".

Fuentes del Gobierno también precisan que Sánchez comparecerá ante el Pleno de la Cámara para informar sobre la reunión del Consejo Europeo que se celebrará el 19 de marzo, de manera que se prevé que esta sesión en el Congreso tenga lugar en la última semana del mes.

España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque iraní La petición de comparecencia del presidente del Gobierno llega después de que España haya decidido enviar la fragata Cristóbal Colón a Chipre después de recibir el ataque de un misil iraní. De este modo, nuestro país se suma a Francia y Grecia, así como Reino Unido, que esta semana ya anunció ayudar en la defensa de la isla. Pero no serán los únicos: también Italia y Países Bajos han asegurado que desplegarán ayuda naval en el mediterráneo oriental, así como sistemas de defensas antidrones y antimisiles a los países del Golfo. En declaraciones a TVE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que la fragata estaba en el Báltico junto con el portaaviones Charles de Gaulle y que iba a acabar en breve esa misión, pero que ahora se ha decidido ampliarla y dirigirse al Mediterráneo para apoyar a Chipre, pero ha rechazado que esto signifique España entre en la guerra, porque solo participa en el ámbito del "derecho a la legítima defensa". El envío de una fragata a Chipre y el debate sobre participar en la guerra: cuando un aliado de la UE pide ayuda Àlex Cabrera