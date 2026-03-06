Zapatero, Aznar, 'No a la guerrra' y el eterno choque en política internacional PP-PSOE: vuelta a 2003 en pleno año 2026

En marzo de 2003 España vivía un momento de altísima tensión política y social. El país se encontraba sumido en una de las mayores movilizaciones ciudadanas de su historia contra la guerra de Irak. José María Aznar (PP) gobernaba en su segunda legislatura consecutiva con mayoría absoluta, en la oposición estaba José Luis Rodríguez Zapatero, que llevaba tres años al frente del partido.

Ese mismo mes, Aznar posaba en la Cumbre de las Azores junto al presidente de EE.UU., George W.Bush, y el británico Tony Blair, oficializando el apoyo de España a la invasión de Irak; el Real Madrid de los Galácticos iba líder de la clasificación; Julián Muñoz era alcalde de Marbella; 'Los lunes al sol' acababan de ganar el Goya a Mejor Película; el fenómeno Upa Dance arrasaba con canciones como 'Morenita'; el coche más vendido en España era el Renault Megane; el euro llevaba a penas un año y dos meses en los bolsillos de los españoles y la gente aún calculaba en pesetas y la gasolina Sin Plomo de 95 rondaba los 0,82 céntimos el litro (unas 136 pesetas al cambio), mientras que en la televisión arrasaban series como Cuéntame Como Pasó, Los Serrano o Crónicas Marcianas. Pero por encima de todo si por algo se recuerda ese mes fue por un lema: 'No a la guerra'.

Ese lema fue la respuesta de una gran parte de la sociedad que se manifestó en contra de la invasión de Irak de Estados Unidos y que políticamente enarboló, entre otros, Zapatero y el PSOE, contra Aznar y el gobierno del PP.

Aznar: "No es momento para eslóganes" Un eslogan que ahora, 23 años más tarde, está más de vuelta que nunca después de que esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo volviese a colocar en la primera línea política tras su comparecencia por el ataque unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán y fijar la posición en contra de su ejecutivo. Pero no solo el lema está de vuelta. Con el mensaje también han vuelto a entrar en materia esos dos principales actores políticos de aquel momento, Zapatero y Aznar, aunque quizás nunca se fueron. "No es momento para eslóganes y gritos. Las alianzas están por delante de cualquier eslogan o grito", ha reaccionado este jueves el expresidente del PP en 2003 en un acto en Albacete. "Los asuntos de Defensa no son para clamores, necesitan dirigentes responsables", ha continuado en su razonamiento. Para Aznar, "no a la guerra" es como decir que la política de salud es "no a la enfermedad". la política contra el terror, "no al terror" o la política ferroviaria, "no los accidentes". "Todo eso en cuatro palabras, pero la política es más que un eslogan: la política es tomar decisiones y tomar decisiones en favor del interés general de España", ha afirmado el expresidente popular.