Zapatero, Aznar, 'No a la guerrra' y el eterno choque en política internacional PP-PSOE: vuelta a 2003 en pleno año 2026
- Más de dós décadas después el lema contra la guerra de Irak vuelve a primera línea mediática
- Los dos expresidentes del Gobierno han entrado en el debate y se han referido a un lema que les tocó de cerca
En marzo de 2003 España vivía un momento de altísima tensión política y social. El país se encontraba sumido en una de las mayores movilizaciones ciudadanas de su historia contra la guerra de Irak. José María Aznar (PP) gobernaba en su segunda legislatura consecutiva con mayoría absoluta, en la oposición estaba José Luis Rodríguez Zapatero, que llevaba tres años al frente del partido.
Ese mismo mes, Aznar posaba en la Cumbre de las Azores junto al presidente de EE.UU., George W.Bush, y el británico Tony Blair, oficializando el apoyo de España a la invasión de Irak; el Real Madrid de los Galácticos iba líder de la clasificación; Julián Muñoz era alcalde de Marbella; 'Los lunes al sol' acababan de ganar el Goya a Mejor Película; el fenómeno Upa Dance arrasaba con canciones como 'Morenita'; el coche más vendido en España era el Renault Megane; el euro llevaba a penas un año y dos meses en los bolsillos de los españoles y la gente aún calculaba en pesetas y la gasolina Sin Plomo de 95 rondaba los 0,82 céntimos el litro (unas 136 pesetas al cambio), mientras que en la televisión arrasaban series como Cuéntame Como Pasó, Los Serrano o Crónicas Marcianas. Pero por encima de todo si por algo se recuerda ese mes fue por un lema: 'No a la guerra'.
Ese lema fue la respuesta de una gran parte de la sociedad que se manifestó en contra de la invasión de Irak de Estados Unidos y que políticamente enarboló, entre otros, Zapatero y el PSOE, contra Aznar y el gobierno del PP.
Aznar: "No es momento para eslóganes"
Un eslogan que ahora, 23 años más tarde, está más de vuelta que nunca después de que esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo volviese a colocar en la primera línea política tras su comparecencia por el ataque unilateral de Estados Unidos e Israel contra Irán y fijar la posición en contra de su ejecutivo.
Pero no solo el lema está de vuelta. Con el mensaje también han vuelto a entrar en materia esos dos principales actores políticos de aquel momento, Zapatero y Aznar, aunque quizás nunca se fueron.
"No es momento para eslóganes y gritos. Las alianzas están por delante de cualquier eslogan o grito", ha reaccionado este jueves el expresidente del PP en 2003 en un acto en Albacete. "Los asuntos de Defensa no son para clamores, necesitan dirigentes responsables", ha continuado en su razonamiento.
Para Aznar, "no a la guerra" es como decir que la política de salud es "no a la enfermedad". la política contra el terror, "no al terror" o la política ferroviaria, "no los accidentes".
"Todo eso en cuatro palabras, pero la política es más que un eslogan: la política es tomar decisiones y tomar decisiones en favor del interés general de España", ha afirmado el expresidente popular.
Zapatero apoya el 'No a la guerra' y recuerda al PP la guerra de Irak
Y como en 2003, en el extremo opuesto, Zapatero, que ha apoyado este jueves firmemente el 'no a la guerra' lanzado por Sánchez: "El Gobierno de España mantiene una posición consistente, siempre de respeto a la legalidad internacional: lo hizo en Ucrania, con Gaza y ahora con el conflicto en Irán".
"Eso es coherencia y eso es política creíble y respetable", ha defendido el expresidente del Gobierno socialista, que llegaría a La Moncloa en 2004, un año más tarde que aquel mes de marzo de 2003. De hecho, nada más llegar a La Moncloa ordenó retirar las tropas españolas de la guerra de Irak enviadas por Aznar.
Para el expresidente Zapatero las posiciones del PP en política internacional ante conflictos bélicos siempre "han sido muy equivocadas". "¿En qué mejoró la seguridad de los españoles apoyando la guerra de Irak?", les ha preguntado en el último capítulo de un eterno choque PP-PSOE en materia de política internacional.
Dos décadas después la gasolina supera ampliamente el euro y medio por litro, ahora en las listas de música arrasa con 'La Perla' una mujer que entonces tenía once años y las series de televisión han dejado paso a plataformas como Netflix o HBO. Sin embargo, un lema vuelve y sus dos máximos exponentes de aquel momento también lo hacen con él, al igual que Estados Unidos, que 23 años después vuelve a iniciar una guerra en Oriente Medio. Los tiempos cambian, pero algunas cosas permanecen.