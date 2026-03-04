Sánchez clama "no a la guerra" y pide diplomacia: "Lo ingenuo es pensar que practicar seguidismo ciego y servil es liderar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles el "no a la guerra" y ha exigido una solución diplomática, porque ha asegurado que "no se puede responder a una ilegalidad con otra". Además, ha advertido de que es "ingenuo" pensar que "practicar seguidismo ciego y servil es liderar".

10.44 min Sánchez defiende el "no a la guerra" tras el ataque de EE.UU. e Irael contra Irán

Lo ha dicho en una comparecencia institucional en el Palacio de la Moncloa ante la situación en Oriente Medio y tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de "cortar todo el comercio con España" por no colaborar con las bases militares y su actitud ante los ataques de su país e Israel a Irán.

Trump lanzó sus amenanzas después de que el Gobierno español anunciara que no permitiría que Washington utilizara las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra Irán. Para el presidente norteamericano, España ha sido "un socio terrible" de la OTAN.