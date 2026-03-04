Sánchez clama "no a la guerra" y pide diplomacia: "Lo ingenuo es pensar que practicar seguidismo ciego y servil es liderar"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles el "no a la guerra" y ha exigido una solución diplomática, porque ha asegurado que "no se puede responder a una ilegalidad con otra". Además, ha advertido de que es "ingenuo" pensar que "practicar seguidismo ciego y servil es liderar".
Lo ha dicho en una comparecencia institucional en el Palacio de la Moncloa ante la situación en Oriente Medio y tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de "cortar todo el comercio con España" por no colaborar con las bases militares y su actitud ante los ataques de su país e Israel a Irán.
Trump lanzó sus amenanzas después de que el Gobierno español anunciara que no permitiría que Washington utilizara las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra Irán. Para el presidente norteamericano, España ha sido "un socio terrible" de la OTAN.
Asegura mantener la posición que en las guerras en Ucrania y Gaza
En una declaración institucional de unos diez minutos, sin preguntas, Sánchez ha expuesto su opinión sobre los últimos acontecimientos en relación con ese ataque y ha reiterado que la posición de España es "clara y consistente", y que es igual que la que ya ha expuesto anteriormente con los guerras en Ucrania y en Gaza.
El presidente del Gobierno ha sostenido que no se puede "asumir que el mundo solo puede resolver los problemas con conflictos", por lo que ha pedido "no repetir los errores del pasado".