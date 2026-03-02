El Gobierno garantiza que las bases de Morón y Rota no asisten a EE.UU. en el ataque a Irán

En medio de la acción militar de Estados Unidos contra Irán, que ha sido respondida por el régimen persa con otros ataques contra varios países de su entorno, el ejecutivo español insiste en que las bases estadounidenses en territorio español no han ofrecido "ningún tipo de asistencia a estos ataques". Lo ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, en relación a la actividad de de las bases de Rota y Morón.

La titular de Defensa ha recordado que hay un convenio con Estados Unidos, pero insiste en que que España entiende que dicho convenio "tiene que operar dentro del marco de una legalidad internacional, de que haya un amparo internacional del ámbito que sea para que se pueda realizar esas actuaciones", algo que, ha señalado, no es el caso actual, ya que Israel y Estados Unidos "están actuando unilateralmente sin un apoyo de una resolución internacional".

La ministra ha sostenido que el Gobierno apuesta "claramente por las soluciones diplomáticas" y entiende que "la violencia tiene que terminar" y recalca que "el pueblo iraní tiene derecho a liberarse y sobre todo, yo particularmente lo digo por las mujeres iraníes, pero tiene que ser Irán los que resuelvan absolutamente los problemas que tienen". Ha insistido, también, que "la violencia, los conflictos, las muertes nunca van a ser la solución a ningún problema", por lo que "tiene que quedar muy claro que las bases no van a prestar apoyo más que, si en su caso, fuera necesario desde un punto de vista humanitario".

Respecto a los contingentes españoles desplegados en Oriente Próximo, cerca de la zona de conflicto abierto entre Irán, EEUU e Israel, Robles ha señalado que se están tomando "todas las medidas de prevención, de seguridad". Según la ministra, su departamento está "en un seguimiento permanente" de la evolución de la crisis, que ha derivado en un "momento muy complicado, muy difícil". "Ellos son muy conscientes de que hay una situación de riesgo y están velando por su integridad", ha añadido Robles.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado en una entrevista a RTVE que "las bases no se están utilizando para esta operación militar". "El Gobierno de España no autorizará el uso de las bases para nada que no tenga encaje dentro de la carta de las Naciones Unidas", ha dicho el jefe de la diplomacia española.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido el retorno al orden internacional en Oriente Medio y una "desescalada inmediata". Además ha garantizado la seguridad de los más de 30.000 españoles, con quienes ha dicho, hay contacto directo y "constante". "Los tenemos ubicados y protegidos", insistió, y agregó que "los servicios diplomáticos están volcados en ofrecer el respaldo necesario para que cualquier español que desee ser evacuado pueda regresar con su familia cuanto antes".

Montero insiste en que la vía diplomática debe ser la "única fórmula" válida para el entendimiento entre naciones y se reafirma en que se debería rechazar cualquier intento de imponer la "ley del más fuerte" en el tablero global.

En lo referente a la postura de España ante estos ataques, la vicepresidenta ha defendido que el país se encuentra en el "lado correcto de la historia" y recalca que la integridad territorial y las reglas de convivencia de las que se dotó la comunidad internacional tras la Segunda Guerra Mundial son principios "primarios y lógicos" que no admiten excepciones. España defiende "la palabra y el diálogo como herramientas clave para salvaguardar la paz que Europa ha disfrutado durante décadas", ha subrayado, y para recalcar que aunque el Gobierno no comparte "en absoluto" la manera de obrar del régimen iraní, "la solución a los problemas internacionales no puede ser la potencia de fuego".

María Jesús Montero se ha referido también a la situación de las bases militares estadounidenses en suelo español y ha indicado que "no existe comunicación" alguna por parte de la embajada de EEUU que sugiera cambios en los niveles de alerta en instalaciones como Rota o Morón.

“En las últimas horas Irán ha atacado Arabia Saudí, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán.



Condenamos enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de…“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 2, 2026

A través de un post en la red social X, Pedro Sánchez ha condenado "enérgicamente" los "ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región". "Como también condenamos el lanzamiento de misiles de Hezbolá y el ataque de Israel al Líbano", continúa.

Además Sánchez ha insistido en que "la violencia solo genera más violencia" y señala que las bombas alcanzan objetivos militares pero también caen en zonas civiles, por lo que pide "detener de inmediato esta espiral y volver al marco de la diplomacia y el diálogo"

Díaz pide un "alto al fuego" y Belarra que España salga de la OTAN También la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que "urge más que nunca la desescalada" y "el alto al fuego de todas las partes implicadas". Díaz, que califica a Donald Trump y Benjamín Netanyahu como "una amenaza para la seguridad" por "llevar a cabo una guerra ilegal y bombardeos que están matando a civiles en el pueblo iraní", ha insistido en que la Carta de Naciones Unidas "vuelva a ser respetada y aplicada en el mundo". Es "fundamental", insiste, "que desde España se vele por el cumplimiento del derecho internacional" y se vele "por la paz". "Los deseos de libertad del pueblo iraní no se arreglan a bombazos", ha dicho la vicepresidenta, "y creo que la Unión Europea tiene que jugar un doble papel en la desescalada" y por otra parte "consolidar el apoyo al pueblo iraní". Pero insiste, "el camino que se está siguiendo no es en absoluto el correcto" Díaz, que ha incidido en la gravedad de la situación en el mundo, se ha referido también a la posible repercusión de esta escalada bélica en nuestro país y en la clase trabajadora. "Todas las guerras y todas las consecuencias se traducen en la realidad económica y social de Europa y de nuestro país", ha dicho frente a los sindicatos, para continuar "ojalá no pase nada pero si pasa algo obviamente vamos a tomar las medidas que fueran menester para proteger a la clase trabajadora en nuestro país" Desde Podemos, la secretaria general Ione Belarra ha insistido en que nuestro país se está convirtiendo en "cómplice de alguno de los peores crímenes contra la humanidad, como el genocidio y estas intervenciones ilegales, y señala que "lo que tiene que hacer España es salir de la OTAN y cerrar las bases".