Dirigentes nacionales de PP, PSOE y Vox arropan a sus candidatos y los regionalistas reivindican sus territorios | Diario de campaña

Día 1: Arranca la campaña Arranca la campaña en Castilla y León con Sánchez como único líder nacional arropando a su candidato Día 2: Feijóo y Abascal, en campaña Feijóo, Abascal e Irene Montero entran en la campaña para arropar a sus candidatos Día 3: Feijóo y Abascal se enzarzan Feijóo y Abascal se lanzan reproches mutuos en los actos electorales junto a sus candidatos Día 4: Dirigentes nacionales, en campaña Dirigentes nacionales de PP, PSOE y Vox arropan a sus candidatos y los regionalistas reivindican sus territorios

01.49 min Los partidos apelan al voto útil y a una movilización masiva para el 15-M en Castilla y León

Este primer domingo de campaña electoral ha vuelto a contar con líderes nacionales en Castilla y León. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un mítin en Valladolid, aunque sin el candidato a la reeleción por parte del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que estaba en Segovia, donde ha anunciado ayudas a los jóvenes para sacarse el carné de conducir. En el PSOE, por tercer día consecutivo ha estado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en Zamora. Además, el candidato socialista, Carlos Martínez, ha tenido también un acto con jóvenes militantes del PSOE. Por su parte, en Vox también han tenido presencia de líderes nacionales. En este caso, ha estado el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en Segovia.

Desde UPL, su candidata ha propuesto realizar un referéndum de autonomía para León con su formación. Mientras tanto, Sotia ¡Ya! ha recorrido el noreste de su provincia en la zona alrededor del Moncayo; Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) ha realizado actos de campaña en Palencia, Valladolid y León, y XAV ha dado un paseo en una mañana soleada en Ávila.

Ayuso entra en la campaña y Mañueco anuncia ayudas para jóvenes para sacarse el carné de conducir La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en un mitin del PP de la campaña electoral de Castilla y León en Valladolid. Paralelamente, el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado otro acto en Segovia, donde ha anunciado ayudas para los jóvenes para conseguir el permiso de conducir. En su intervención, Ayuso ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de emplear la corrupción como "forma de gobernar". Además, ha hecho un llamamiento a los castellanos y leoneses para que el próximo 15 de marzo se conviertan en la "voz de España" para "decirle a Sánchez que fuera ya de las instituciones". Ayuso entra en la campaña de Castilla y León atacando a Sánchez: "La corrupción es su forma de gobernar" Mª Carmen Cruz Martín Para Ayuso, el Gobierno de Sánchez es uno de los "proyectos más corruptos de Europa", y ha criticado que gobierne no solo "no habiendo ganado las elecciones", sino que lo haga de la mano de Bildu, ERC y Junts, que son "partidos minoritarios". "Democracia para él (Sánchez) es okupar las instituciones con ETA Bildu y los postindependentistas, para aferrarse al poder, aunque su pueblo no lo quiera, pero a él le da igual", ha insistido. También Ayuso ha tenido palabras de reproches para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de "estar en todas las salsas" y de "llevarse bien con todas las dictaduras del mundo". Por su parte, Mañueco ha prometido una ayuda de hasta 900 euros para los jóvenes de entre 18 y 30 años para obtener el permiso de conducir clase B, así como una ayuda de hasta 1.800 euros para la población en general para conseguir el de transporte de mercancías y pasajeros, y otra de 900 euros para conseguir el certificado de actitud profesional. El candidato a la reelección ha asegurado que no quiere hacer una "campaña de insultos", "ni pensada en redes sociales", sino que estará centrada en "el empleo, la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte y en las oportunidades". Por otro lado, el PP ha puesto una reclamación ante la Junta Electoral Central exigiendo medidas "intensas y eficaces" contra la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, por la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado martes 24 de febrero. Según los 'populares', en ese acto, "que debería ser institucional", Saiz profirió "valoraciones peyorativas y despectivas" y "connotaciones ofensivas" contra el PP, convirtiendo la rueda de prensa "en un acto electoral y político al servicio del PSOE y su campaña electoral en Castilla y León.

López llama a los jóvenes "desmentir" que son un colectivo de derechas: "No pasarán" El PSOE en Castilla y León se ha volcado en esta tercera jornada de campaña en Zamora y en Valladolid, con dos actos, en los que el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha vuelto a arropar un día más a su candidato, Carlos Martínez. Patxi López ha estado en una comida mitin en la capital zamorana, un acto "especial" porque en él se juntan el que va a ser el próximo presidente de la Junta con el que primero presidió el Gobierno de esta comunidad autónoma, el zamorano Demetrio Madrid, que dimitió tras ser acusado de un presunto delito social pero "nadie repuso" tras ser declarado inocente y ha cargado contra la "política del fango" del PP. Antes, en un acto en Valladolid con jóvenes, López les ha pedido que desmientan eso que "cacarean algunos" de que son un colectivo de derecha y de extrema derecha y que su promesa como generación sea el "no pasarán", salir a decir "no nos van a engañar" los "negacionistas del cambio climático y de la emergencia". También les ha pedido no "dejarse engañar" por quienes "olvidan que todos somos inmigrantes de alguna parte", y "vienen a criminalizar a los que escapan del hambre, la miseria, la guerra y vienen a buscar un futuro mejor". Sobre el problema de la vivienda, el portavoz socialista ha dicho que lo que defiende la derecha es "coger el suelo dárselo a las constructoras para que hagan negocio privado de las necesidades públicas y multipliquen el precio de la vivienda". ““ Por su parte, Carlos Martínez ha acusado a al PP de "políticas equivocadas" que a lo largo de 39 años de gobierno han hecho que el 55% de los menores de 34 años estén fuera de esta comunidad. "Nos estamos descapitalizando de capital joven estamos perdiendo el presente y futuro de nuestra comunidad autónoma", ha denunciado. En materia educativa el candidato se ha comprometido a desarrollar la planificación educativa en torno a las cabeceras de comarca "para que no se produzca ese desarriago ya permenente del municipio". En cuanto a la vivienda, Martínez se ha comprometido a desarrollar "un plan" desde el reconocimiento como un "derecho subjetivo y a dar una ayuda de 350 euros mientras se amplía el parque público de vivienda a través de la creación de un consorcio público de vivienda y a una inversión sostenida en el tiempo para rehabilitar viviendas para su puesta a disposición en alquiler. Sobre la prevención y extinción de incendios Martínez también ha prometido que mantendrá un servicio de prevención y extincion de incendios público los 365 días del año y la creación de un consorcio de bomberos autonómico que permite una coordinación con todas las fuerzas de protección civil y con la UME.

Vox carga contra el bipartidismo y apela al "sentido común" El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha acompañado este domingo al candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, a hacer campaña electoral. En una declaración a medios en Segovia, ambos han cargado contra el PP y el PSOE y han apelado al "sentido común de los castellanos y leoneses" para que no se dejen "estafar" y voten por Vox para impulsar un "cambio total" en la comunidad. ““ Según Garriga, su formación es la "única alternativa real de cambio político total frente a un bipartidismo que ha traicionado las expectativas de la región durante las últimas cuatro décadas". Y ha advertido de que el próximo 15 de marzo, "la gente del campo" se juega mucho. "Si sufren las consecuencias del Pacto Verde europeo es porque hay unos responsables que tienen unas siglas, PP y PSOE, que en Bruselas impulsan unas medidas que afectan a la gente en Castilla y León", ha insistido. "Han pactado lo que ha traído la ruina al campo", ha añadido. En este sentido, ha mostrado el "compromiso" de Vox de "derogar" tanto ese pacto como el de Mercosur. "Desde la Junta vamos a liberar a Castilla y León de la bota burocrática y las majaderías climáticas de Bruselas", ha asegurado. Preguntado por los sondeos que muestran que Vox se estancaría en Castilla y León, Garriga ha restado importancia y se ha mostrado convencido de que no será ese el resultado del 15 de marzo. "Vamos a trabajar estos días y a decirles a los castellano y leoneses que no les vamos a estafar", ha reiterado. Y sobre las negociaciones tras los comicios, ha señalado que ahora es el momento de "advertir de la estafa" del PP, que "dice una cosa en campaña y hace la contraria al día siguiente". Por otro lado, se ha referido también a al ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y ha defendido que "ha caído el tirano que masacraba a su pueblo", al tiempo que ha criticado que "Pedro Sánchez se ha puesto del lado equivocado". Por otro lado, Vox ha denunciado ante la Policía que han "vandalizado" su caseta informativa en Valladolid, con una pintada con el mensaje 'Quien siembra odio, recoge rabia'. Según consta en la denuncia, los hechos se han producido durante la madrugada, "ocasionando daños materiales en la estructura exterior de la caseta mediante la realización de una pintada con spray, quedando los desperfectos pendientes de valoración". Caseta de Vox en Valladolid con una pintada.

UPL se marca como "prioridad absoluta" la consulta sobre la autonomía de la Región Leonesa La candidata de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alicia Gallego, ha fijado como "prioridad absoluta" de la formación para llegar a pactos postelectorales es la consulta de la posible autonomía de la Región Leonesa. Gallego ha explicado, en declaraciones a EFE, que no quieren romper nada y será dentro del marco constitucional, pero espera que se pueda preguntar a los ciudadanos de León, Zamora y Salamanca si quieren separarse del resto de Castilla y León. ““ Gallego ha sostenido que uno de los ejes de UPL es precisamente la constitución de esa autonomía, pues ha considerado que "supondría una mejora de la vida de los ciudadanos” de tres provincias que se han visto “muy perjudicadas” por la creación de Castilla y León. En su opinión, que León, Zamora y Salamanca se convirtieran en una Comunidad Autónoma con origen en el antiguo Reino de León, “mejoraría evidentemente la vida de los ciudadanos en todos los sentidos y con ello también las políticas públicas”.

Soria ¡Ya! recorre en ruta varios pueblos de la provincia Soria ¡Ya! ha vuelto a realizar una "ruta" por la comarca. Este domingo ha visitado Alconaba, Aldealafuente, Cabrejas del Campo, Candilichera y Martialay. Por la tarde, su candidato José Ángel Ceña visita otras tres localidades: Cueva de Ágreda, Muro y Vozmediano. Todo ello antes de acabar la ruta en Ólvega, donde tiene un acto de campaña a las 19.00 en el Salón de Actos Centro Social de la localidad. En X, Soria ¡Ya! critica el "cinismo del tripartidismo", en alusión a PSOE, PP y Vox. "En junio de 2025 defendimos la reapertura del Centro de Investigación Forestal de Valonsadero", recuerdan, al tiempo que aseguran que estos tres partidos votaron "juntos en contra". Y critican que el candidato socialista ahora salga en su defensa y pida recuperar ese proyecto. ““

Podemos acusa a Mañueco de "destrozar" la sanidad pública Podemos-Alianza Verde (Podemos-AV) ha realizado actos de campaña este domingo en Palencia, Valladolid y León. Su candidato, Miguel Ángel Llamas, ha estado a las puertas del hospital Río Carrión, en Palencia, donde ha acusado al Gobierno autonómico del PP liderado por Alfonso Fernández Mañueco de "destrozar" la sanidad pública y de cronificar las listas de espera para favorecer la privatización. Además, en Valladolid ha participado en una manifestación contra de la agresión imperialista contra Irán y ha visitado el espacio informativo de su formación en el Mercadillo del Real de la Feria. Por otro lado, el secretario de Organización y portavoz de la formación 'morada', Pablo Fernández, y el cabeza de lista en León Sixto Martínez, han presentado su propuesta para esta provincia que cuenta con 56 medidas específicas para "blindar y ampliar" los servicios públicos, conseguir más derechos y "lograr una economía y un modelo industrial que esté enraizado en el territorio". ““