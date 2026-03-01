Ayuso entra en la campaña de Castilla y León atacando a Sánchez: "La corrupción es su forma de gobernar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha viajado a Valladolid este domingo para participar en la campaña electoral en Castilla y León. En un mitin, al que no ha asistido el candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, que estaba realizando otro acto en Segovia, Ayuso ha cargado contra el jefe de Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de utilizar la corrupción como "forma de gobernar".

La también líder de PP de Madrid ha centrado su discurso en atacar continuamente al secretario general de los socialistas y ha instado a los castellanos y leoneses a aprovechar la "oportunidad" del 15 de marzo para ser la "voz de España" y "decirle a Sánchez que fuera ya de las instituciones". Además, ha mostrado su deseo de que se ponga "a cero" al PSOE y que en Castilla y León pueda haber un gobierno "sin coaliciones".

"Es fundamental ir derrota en derrota hasta echarlos y mandarlos a las páginas más oscuras de la historia. ¡Fuera!", ha clamado Ayuso, que ha confiado así en que Castilla y León las urnas hablen de la misma manera que en Extremadura y Aragón.

Ayuso, que previamente ha paseado por las calles de Valladolid hasta llegar a lugar del mitin, ha repasado algunas de las palabras que están marcando el Gobierno de Sánchez. Y en concreto, lo ha calificado como el de la "corrupción y la ruina".