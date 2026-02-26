Quién es quién en las elecciones de Castilla y León: un presidente que quiere gobernar solo y dos alcaldes, entre los candidatos

Los castellanos y leoneses acudirán a votar este 15 de marzo, cuatro años después de los anteriores comicios autonómicos. Es la primera cita de este nuevo ciclo electoral que arrancó en diciembre con las elecciones extremeñas, que se celebra cuando toca y no se ha adelantado, a pesar de que el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, gobierna en minoría desde julio de 2024, fecha en la que salieron de los Ejecutivos regionales los miembros de Vox.

En esta cita electoral hay muchas caras nuevas entre los candidatos. El PSOE presenta como nuevo cabeza de lista a Carlos Martínez Mínguez; Vox hace lo propio con Carlos Pollán; y Unión del Pueblo Leonés (UPL) también concurre con un nuevo 'número uno': Alicia Gallego, que es, además, la única mujer que se presenta a la Presidencia de la Junta, y Podemos también cambia de candidato: Miguel Ángel Llamas.

Al igual que Mañueco, repiten como candidatos de sus formaciones en estas elecciones autonómicas José Ángel Ceña, que encabeza la lista de Soria ¡Ya! (SY), y Pedro Pascual Muñoz, que se presenta de nuevo Por Ávila (XAV).

Pero no son las únicas opciones que tendrán los castellanomanchegos el próximo 15 de marzo. Concurren un total de 131 candidaturas de 26 formaciones diferentes, aunque solo hay nueve partidos que estarán presentes en las nueve provincias. El pasado 16 de febrero, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) hizo públicas las listas definitivas de partidos y coaliciones que participarán en las elecciones autonómicas.

En las elecciones autonómicas del pasado 2022, el PP obtuvo 31 escaños; el PSOE, 28 representantes; Vox, 13 procuradores; UPL y SY, 3 cada uno, y Podemos-AV, Cs y XAV, un escaño cada uno.

Según la encuesta preelectoral publicada este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP sería el ganador de las elecciones, con entre 28 y 38 escaños, pero no sería suficiente para gobernar solo, como aspira el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, por lo que volvería a depender de Vox y con un PSOE que le quedaría muy cerca, con entre 26 y 35 procuradores, por lo que casi se podría hablar de empate técnico entre ambas fuerzas. Vox, por su parte, lograría enre 11 y 19 represenantes.

Alfonso Martínez Mañueco (PP), el presidente que opta a revalidar su cargo Alfonso Fernández Mañueco encabeza por tercera vez consecutiva la lista del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Tomó el relevo del histórico Juan Vicente Herrera en 2019. Siempre ha gobernado la Junta en coalición. En la cita de 2019, aunque fue la segunda fuerza en escaños en las Cortes de Castilla y León, fue investido gracias al apoyo de Ciudadanos, formación con la que conformó el Ejecutivo regional. Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León que vuelve a encabezar la lista de PP por tercera vez Mª Carmen Cruz Martín En 2022 adelantó las elecciones autonómicas para poder desprenderse de su socio, del que decía no fiarse, y, aunque logró deshacerse de la formación 'naranja' y se convirtió en la primera fuerza en el Parlamento regional, pasó a depender de Vox. El PP obtuvo 31 escaños, diez menos de los necesarios para la mayoría absoluta. Fue el primer líder autonómico del PP que permitió la entrada a la extrema derecha en un gobierno autonómico por primera vez desde el inicio de la democracia. PP y Vox forman su primer gobierno de coalición en Castilla y León y hablan de "triunfo" y de "día histórico" Desde que salieran del Ejecutivo los de Santiago Abascal, Mañueco no ha logrado aprobar nuevos presupuestos autonómicos, pues actualmente están prorrogados los de 2024, que fueron aprobados en abril de ese año. Nacido en 1965 en Salamanca, Mañueco ha sido concejal, diputado provincial y presidente de la Diputación de Salamanca entre 1996 y 2001, y también alcalde de su ciudad natal entre 2011 y 2018. Un día después de las elecciones en Aragón, en las que el PP ha cedido dos escaños y en cuya campaña electoral ha tenido mucha presencia la dirección nacional, Mañueco avanzó que él quiere centrar su campaña exclusivamente en los asuntos de Castilla y León, pero sin determinar cuánto participará en ella el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Carlos Martínez Mínguez (PSOE), el alcalde que aspira a presidir su región El PSOE estrena candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 15 de marzo. Carlos Martínez Mínguez relevó a Luis Tudanca, el anterior candidato, al frente de los socialistas de Castilla y León y ahora encabezará la lista de la formación. Se convirtió en secretario general del PSOE Castilla y León cuando Tudanca renunció a presentar su candidatura a las primarias y la de Martínez quedó como la única. Nacido en Soria en 1973, se define como un "convencido municipalista" y es que prácticamente toda su carrera política la ha ejercido en la política municipal. Actualmente es alcalde de su ciudad natal, cargo que desempeña desde 2007, aunque ha sido edil desde 1999. En los últimos cuatro comicios municipales (2011, 2015, 2019 y 2023) ha logrado cuatro mayorías absolutas. Con estudios de Ingeniería Técnica Agrícola sin finalizar, Martínez es también diputado en la Diputación Provincial de Soria desde 2023. Carlos Martínez, alcalde de Soria que afronta por el PSOE el reto de romper la hegemonía del PP en Castilla y León Silvia Quílez Iglesias El candidato socialista no se considera "sanchista" y ha defendido ser solo "socialista". Formó parte del equipo de la fallecida Carme Chacón que perdió ante el también fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba en las primarias socialistas de 2012. Cinco años después, apoyó a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez cuando ambos se enfrentaron por el liderazgo del PSOE. El alcalde de Soria también ha protagonizado alguna polémica, como cuando se subió en un vehículo que simulaba ser una especie de papamóvil durante las fiestas patronales de Tardelcuende en 2024, algo por lo que fue denunciado de un delito de odio". Asimismo, se ha mostrado muy crítico con la gestión forestal de Mañueco durante los incendios del verano de 2025.

Carlos Pollán, el presidente de las Cortes que quiere ampliar la presencia de Vox También Vox cambia de candidato en las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo. Los de Abascal esperaron hasta el último día que marca el calendario electoral para anunciar su nombre. En los pasados comicios, la lista de Vox la encabezó un entonces desconocido Juan García-Gallardo Frings, que después llegaría a ser vicepresidente de la Junta, pero para esta nueva cita el partido ha optado por Carlos Pollán, actual presidente de las Cortes autonómicas. Nacido en 1967 en León, dio el salto a la política en 2019, cuando se presentó a la Alcaldía de Sariegos (León) y fue quinto en las listas de Vox a las Cortes autonómicas por la provincia de León, aunque en ese momento no consiguió ninguno de los cargos. En la cita de 2022, encabezó la lista de León y entonces sí fue elegido procurador y, posteriormente, tras el pacto entre PP y Vox, presidente del Parlamento castellanoleonés. El candidato de Vox, Carlos Pollán, quiere acabar con "las políticas fallidas del bipartidismo" en Castilla y León Noemí San Juan Pollán, que es muy activo en las redes sociales, ha defendido a través de ellas los postulados de Vox en asuntos como el "fanatismo climático" o las críticas a Mercosur. Graduado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, y en Graduado Social en la Universidad de León, el candidato de Vox representa lo que Santiago Abascal busca para sus territorios: una figura institucional que no haya tenido grandes salidas de tono en público, algo a lo que sí tendía el anterior candidato de Vox, que protagonizó varias sonadas broncas. Ahora Vox tiene el reto de mejorar sus resultados de 2022, cuando se convirtió en la tercera fuerza de las Cortes de Castilla y León, con el 18 % de los votos. Tras esa cita, la Junta de Castilla y León fue el primer Ejecutivo que abrió la puerta a los de Santiago Abascal

Alicia Gallego (UPL), la única mujer candidata a la Presidencia Unión del Pueblo Leonés es otro de los partidos que presenta una nueva cara para presidir la Junta de Castilla y León. Se trata de Alicia Gallego, que al igual que el candidato socialista, se ha curtido en la política municipal. Desde 2015 es alcaldesa de Santa María del Páramo (León), municipio donde nació. Y aunque llegó a la Alcaldía en minoría, poco a poco ha ido ampliando su respaldo hasta lograr en las últimas elecciones municipales de mayo de 2023 la mayoría absoluta. Alicia Gallego, una alcaldesa que encabeza por primera vez la lista de UPL a la Junta de Castilla y León Mª Carmen Cruz Martín Es secretaria general de UPL desde 2025, cuando tomó el relevo de Luis Mariano Santos, el candidato de la formación en las elecciones autonómicas de 2022. Entonces, el partido logró mejorar notablemente sus resultados, al ver triplicada su representación. Entonces, Gallego logró su escaño como procuradora de las Cortes de Castilla y León. En la legislatura que ahora acaba, Gallego ha defendido numerosas iniciativas en beneficio y reivindicación de que León, Zamora y Salamanca, las históricas provincias del Reino de León o lo que denominan como Región Leonesa, conformen una nueva comunidad autónoma separándose del resto de Castilla y León. Para el próximo 15 de marzo, UPL busca no solo mantener su representación, pues actualmente es la cuarta fuerza de las Cortes, sino incrementar su presencia y lograr tener grupo propio.

José Ángel Ceña (Soria ¡Ya!), el candidato que repite Soria ¡Ya! repite candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León: José Ángel Ceña, quien empezó su andadura política en la anterior cita con las urnas autonómicas. Decidió unirse a Soria ¡Ya! tras participar en una manifestación de la Revuelta de la España Vaciada celebrada en 2019. Desde febrero de 2022 es procurador de la formación en las Cortes de Castilla y León y portavoz del Grupo Parlamentario UPL – Soria ¡YA!. José Ángel Ceña, candidato de Soria ¡Ya! en las elecciones de Castilla y León pide recoger "la voz" de la gente Noemí San Juan Nacido en Soria en 1967 y licenciado en Derecho e Historia por la Universidad de Valladolid, es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta de Castilla y León desde 1992. Para la cita del próximo 15 de marzo, salió elegido de nuevo cabeza de lista de la formación en unas primarias en las que obtuvo el 89% de los votos. En las pasadas elecciones autonómicas fue el partido más votado en la provincia de Soria. La despoblación ha sido uno de los principales caballos de batalla de Soria ¡Ya!, así como las infraestructuras y los servicios. Y denuncian los "constantes incumplimientos por políticos de uno y otro color". Soria ¡Ya! es el partido que representa a la provincia en la Federación de la España Vaciada, donde comparten espacio con otras formaciones como la aragonesa Teruel Existe.

Miguel Ángel Llamas (PODEMOS-AV), el profesor que quiere "transformar Castilla y León" Podemos vuelve a concurrir en coalición con Alianza Verde para la cita del 15 de marzo, pero no repite con Izquierda Unida, como ocurrió en los anteriores comicios, al no lograr acuerdo con esta formación. Además, cambia de candidato, ya que encabeza la lista Miguel Ángel Llamas, que toma el relevo del portavoz nacional de los 'morados', Pablo Fernández. Nacido en Melilla hace 38 años, aunque ha vivido parte de su vida en Salamanca, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la universidad de su ciudad adoptiva. Trabaja como profesor de Derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid. Miguel Ángel Llamas, el profesor de Derecho que aspira a "transformar" Castilla y León con Podemos-Alianza Verde Silvia Quílez Iglesias Llamas ganó las primarias de Podemos en Castilla y León, al obtener el apoyo del 84,28% de los votantes inscritos. El proyecto "Podemos transformar Castilla y León" con el que se presentó a las primarias se basa en seis ejes: la defensa de los servicios públicos, la garantía del derecho a una vivienda digna y asequible, un nuevo liderazgo público para la economía, la cohesión y repoblación del territorio, la lucha anticorrupción y la creación de nuevos derechos que contribuyan a modernizar y democratizar la sociedad. Podemos-AV aspira no solo a mantener su escaño, sino también a ampliar su representación en las Cortes de Castilla y León, después de que la coalición se quedara fuera del Parlamento aragonés.