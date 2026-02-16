José Ángel Ceña, candidato de Soria ¡Ya! en las elecciones de Castilla y León pide recoger "la voz" de la gente

El candidato de Soria ¡Ya!, José Ángel Ceña, nació en esta ciudad a la ribera del Duero en 1967. Gran lector, aficionado al deporte (practica running y ha participado en varias maratones), destaca su apego a la familia, los amigos y la provincia de Soria.

Estudió en los Escolapios y en el Instituto Antonio Machado de Soria antes de licenciarse en Derecho e Historia por la Universidad de Valladolid. Desde 1992 es funcionario del Cuerpo Superior de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León.

En el ámbito deportivo, es aficionado del CD Numancia de Soria, al Atlético de Madrid y al CV Río Duero de voleibol. Y en el musical sigue a Manolo García desde su etapa en El Último de la Fila.

Decidió incorporarse a Soria ¡YA! tras participar en la manifestación de la Revuelta de la España Vaciada celebrada en Madrid el 31 de marzo de 2019, momento en el que optó por implicarse de forma activa en la defensa de la provincia.

Desde febrero de 2022 es procurador de la formación en las Cortes de Castilla y León y portavoz del Grupo Parlamentario UPL – Soria ¡YA!. En las elecciones del próximo 15 de marzo repite como candidato de la formación política.

Soria ¡Ya! llegó a las Cortes autonómicas en 2022 como cabeza de lista de Soria,Ahora repite como candidato en unas elecciones que se celebran sobre la bocina: El 15 de marzo es el último domingo disponible que establecía el plazo legal tras agotar la legislatura, dado que los últimos comicios se celebraron de forma anticipada tras la ruptura con Ciudadanos.

De cara a estos comicios, la plataforma sorianista ha abierto su programa a un proceso participativo para construir "un programa electoral hecho en Soria y para Soria". Una iniciativa con la que reafirman su apuesta por una política útil, participativa y arraigada en el territorio que recoja "la voz de la gente, y no desde despachos alejados de la realidad soriana", señaló el candidato.

Ángel Ceña (izda) y José Antonio Palomar presentan el programa electoral abierto con el que captar iniciativas ciudadanas EUROPA PRESS EUROPA PRESS

Ceña recrimina a Mañueco que no cumple con los ciudadanos La despoblación ha sido uno de los principales caballos de batalla de Ceña. También las infraestructuras. En 2025 arrancaba su intervención en el debate de política general citando a El último de la Fila, su grupo musical de referencia: “¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?”, para recriminar a Mañueco su ausencia en San Esteban de Gormaz. El derrumbe parcial del puente del municipio dejó aislado “un cuarto de la comarca” y esta localidad de 3.000 habitantes donde se celebraron las primeras Cortes de Castilla. “Los ciudadanos de Soria no estamos en su agenda”, dijo a Mañueco. Poco antes del anuncio de la fecha de las elecciones, este mes de enero, Ángel Ceña salía elegido cabeza de lista de la formación en un proceso de primarias en el que obtuvo el 89% de los votos, frente al 6% de su contrincante, Jesús Ángel Alonso. La formación destacó la alta participación del censo de afiliados, que llegó al 67%. Ceña agradeció este respaldo y mostró su “compromiso reforzado” para seguir trabajando por la provincia. Las campanas de la España vaciada llevan mensajes de reivindicación contra la despoblación