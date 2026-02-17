Irán y EE.UU. celebran una segunda ronda de negociaciones entre amenazas y maniobras navales

Irán y Estados Unidos celebran este martes una segunda ronda de negociaciones indirectas nucleares en Ginebra en medio de presiones militares de Washington y maniobras navales de Teherán en el Estrecho de Ormuz.

Desde Teherán el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ha afirmado este martes que Estados Unidos busca determinar de antemano el resultado de las negociaciones sobre su programa nuclear, lo que calificó de “incorrecto y estúpido".

Su ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ya está en Ginebra y liderará la delegación iraní frente al equipo estadounidense, formado por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente de EEUU., Donald Trump.

La cita se llevará a cabo en la embajada de Omán, con el jefe de la diplomacia omaní Badr bin Hamad al Busaidi como intermediario, dado que Teherán insiste en no reunirse directamente con la contraparte norteamericana.

Se trata del segundo encuentro entre iraníes y estadounidenses tras la reanudación el 6 de febrero de las negociaciones nucleares en Mascate (Omán), en el que fue su primera reunión desde la guerra de los 12 días de junio.

Las dos partes se encuentran muy distanciadas en sus posturas con líneas rojas muy marcadas por Teherán que insiste en que no aceptará el enriquecimiento cero ni la limitación de su potente programa de misiles balísticos que le exige Washington, porque le privaría de su capacidad defensiva.

Irán se ha mostrado dispuesto a la dilución de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60 % -cercano al nivel militar- siempre que Washington también entable conversaciones sobre el levantamiento de las sanciones.

Estas negociaciones se producen bajo las amenazas de Estados Unidos de intervenir militarmente contra la República Islámica si no se alcanza un acuerdo y que reiteró ayer el presidente estadounidense.

Donald Trump en medios iraníes Wana News Agency

Trump participará de forma indirecta “Estaré involucrado en esas conversaciones indirectamente y serán muy importantes. Veremos qué puede pasar. Irán es un negociador duro (…)”, afirmó Trump en declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial. El mandatario, además, expresó su deseo de que ambas naciones lleguen a un acuerdo, “en lugar de enviar” aviones militares de bombardeo B-2 de Estados Unidos “para noquear su potencial nuclear”. Trump ha ordenado además el envío de su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, a aguas de Oriente Medio, donde ya se encuentra una potente flota estadounidense para presionar a Irán. Estados Unidos ya bombardeó las tres principales instalaciones nucleares en la guerra de los 12 días de junio entre Irán e Israel, que busca ahora la limitación del alcance de los misiles iraníes. Miembros de la Guardia Revolucionaria realizan un ejercicio en el sur de Irán Wanna news Agency

Ejercicios navales de Irán En un aparente gesto de fuerza y desafío, la Guardia Revolucionaria celebró este lunes maniobras navales en el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial y que Teherán ha amenazado con cerrar en momentos de tensiones con Occidente. El cuerpo militar de élite afirmó que el ejercicio se centró en la “reacción rápida” frente “a conspiraciones contra la seguridad” para "aprovechar de manera inteligente las ventajas geopolíticas de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán". Las negociaciones se producen en medio de uno de los momentos más tensos en los 47 años de la República Islámica tras unas protestas en las que murieron, según cifras del régimen, 3117 personas entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad. Otras organizaciones consideran que esta está muy por debajo de la realidad debido al apagón de internet, a la censura y a las dificultades de verificación. Imagen del 10 de enero en Teherán, pocos días después de las protestas iniciadas el 28 de diciembre de 2025 Getty Images