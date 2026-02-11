Netanyahu intenta influir en Trump para condicionar las negociaciones entre EE.UU. e Irán

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se encuentra ya en la Casa Blanca para reunirse con el presidente de EE.UU., Donald Trump. Netanyahu quiere influir sobre Trump en las negociaciones que EE.UU. mantiene con Irán en Omán.

"Presentaré al presidente nuestras percepciones de los principios de negociación", ha declarado Netanyahu. El Gobierno israelí quiere que las negociaciones no se limiten al programa nuclear iraní, sino que se limite su arsenal de misiles y cese su apoyo a los grupos enemigos de Israel en la región, como Hamás en Palestina y Hizbulá en Líbano.

Este es la séptima vez que Netanyahu y Trump se entrevistan desde que el republicano volvió a la Casa Blanca en enero de 2025. Nada más llegar el martes a EE.UU., Netanyahu se reunió con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y con el yerno del presidente, Jared Kushner, que encabezaron la delegación que negoció con los iraníes. Este miércoles, antes de su entrevista con el presidente, se ha reunido con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sobre Netanyahu pesa una orden internacional de detención dictada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), una instancia judicial internacional a la que Estados Unidos no reconoce.

Trump quiere un acuerdo sin armas nucleares ni misiles Trump ha amenazado a Irán con ataques militares si no se llega a un acuerdo sobre su programa nuclear. Teherán ha advertido que responderá pero se ha dicho dispuesto a negociar "sin presiones". Delegaciones de ambos países se sentaron la semana pasada en Omán y, pese a que ambas partes lo valoraron como un paso positivo, aún no se ha llegado a ningún acuerdo. Según los iraníes, solo se habló del programa nuclear. Trump ha declarado a la cadena Fox que un buen acuerdo con Irán significa "no armas nucleares, no misiles", pero no ha especificado las condiciones, informa Reuters. EE.UU. e Irán inician negociaciones en Omán para recuperar el acuerdo nuclear que Trump rompió hace siete años

Irán reitera que no negociará sus misiles Irán ha insistido este mismo miércoles en que no negociará su programa de misiles balísticos. "La capacidad misilística de la República Islámica de Irán no es negociable", ha declarado el secretario del Consejo de Defensa del país, Ali Shamjani, en declaraciones al medio Nour News, que recoge Efe. Shamjani, que es a la vez asesor del líder supremo iraní, Ali Jameneí, ha subrayado que el programa de misiles es "una línea roja" en las negociaciones y ha reiterado las amenazas de que "cualquier ataque limitado será considerado por Irán como el comienzo de una guerra" que no se "limitará a una zona geográfica específica ni a las dos partes implicadas".