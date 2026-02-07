Irán marca como líneas rojas no aceptar enriquecimiento cero ni desarme pero habla de "apretón de manos" con EE.UU.

Irán remarca su postura tras el primer encuentro indirecto con Estados Unidos del año. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha dicho este sábado que espera que las negociaciones con EE.UU. continúen pronto, al tiempo que ha reiterado las líneas rojas de su país y ha advertido de consecuencias contra cualquier ataque estadounidense.

Araqchí ha asegurado que el enriquecimiento cero de uranio está fuera del alcance de las negociaciones nucleares y ha reafirmado que el programa nuclear iraní continuará según las necesidades del país, sin que el material enriquecido salga de su territorio. A su vez, el ministro ha criticado que Estados Unidos exija que se desarme o limite su capacidad defensiva, para que Israel mantenga su superioridad militar y pueda actuar "con impunidad".

Pese a que las exigencias parecen estar en el mismo punto, horas antes el presidente estadounidense, Donald Trump, ha elogiado las "muy buenas" conversaciones con Irán celebradas este viernes en Omán y ha afirmado que continuarán "a principios de la próxima semana". Aunque ha aplaudido estas conversaciones, Trump mantiene la presión sobre Teherán con nuevas sanciones y un decreto ya firmado que amenaza con imponer aranceles adicionales del 25% a los países que sigan comerciando con el Gobierno de los ayatolás, como ya avanzó el 12 de enero.

En este sentido, en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera, Araqchí ha mencionado un "apretón de manos" con los miembros de la delegación estadounidense, aunque las negociaciones fueran "indirectas". Además de Araqchí, el enviado del presidente estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, participaron en las negociaciones. Sin embargo, el jefe de la diplomacia iraní considera que "aún queda un largo camino por recorrer para establecer la confianza" y recuerda las líneas rojas de la República Islámica.