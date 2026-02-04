Trump amenaza de nuevo al líder supremo iraní: "Debería estar muy preocupado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este miércoles al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, quien a su juicio "debería estar muy preocupado", mientras Washington y Teherán se preparan para mantener el viernes en Omán una reunión para debatir un posible acuerdo nuclear.

"Él debería estar muy preocupado. Como saben, están negociando con nosotros", ha dicho en una entrevista con un periodista de NBC News.

El presidente estadounidense también ha declarado que las autoridades iraníes estaban considerando abrir una nueva planta nuclear tras los ataques estadounidenses contra sus instalaciones en junio de 2025. "Estaban pensando en abrir una nueva sede en otro lugar del país", ha dicho, para añadir: "Nos enteramos y les dije: si lo hacen, les haremos sufrir consecuencias muy duras".

Irán había exigido este martes que las conversaciones con EE. UU. se celebren en Omán, no en Turquía como estaba previsto, y cambios en el alcance de la agenda de las conversaciones. Y finalmente, este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha declarado que las conversaciones con EE. UU. se celebrarán en Mascate, la capital omaní, alrededor de las 10 de la mañana del viernes.

"Estoy agradecido a nuestros hermanos omaníes por realizar todos los arreglos necesarios", ha dicho en su cuenta de X.

Un lugar y fecha que también ha sido posteriormente confirmado por EE.UU. Ambos países ya mantuvieron el año pasado varias rondas de negociación en Mascate, con Omán como intermediario, pero terminaron tras el inicio de la guerra entre Irán e Israel en junio de 2025, y en la que Washington participó con el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes. Tras ese conflicto, Teherán se ha negado a negociar con Trump, quien abandonó en 2018 unilateralmente el acuerdo de 2015 que limitaba el programa nuclear iraní y reimpuso sanciones económicas contra el país persa.

Amenaza militar a Irán Esta situación que se da en medio del fuerte despliegue militar ordenado por Trump en el golfo Pérsico, con el que ya advirtió en enero de que atacará Irán si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar un arma nuclear. El ejército estadounidense derribó este martes un dron iraní que se acercó al portaaviones Abraham Lincoln, desplegado en el Mar Arábigo, y EE.UU denunció que fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hostigaron ese mismo día a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidense en el Estrecho de Ormuz. Una tensión que se incrementó el mes pasado, cuando Trump afirmó que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían Irán desde finales de 2025. Según el balance oficial, en esas manifestaciones hubo 3.117 muertos, mientras ONG opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., sitúan en 6.842 fallecidos, estudia otros 11.000 posibles homicidios, y más de 40.000 arrestos. 00.37 min Transcripción completa El presidente Pesestian ya lo ha dicho oficialmente. Van a sentarse a negociar con Estados Unidos Hoy el New York Times publica que según fuentes iraníes este país estaría dispuesto a renunciar a su programa nuclear para evitar un ataque de Estados Unidos. Otra opción que le propondrían a Whitcock según el periódico estadounidense sería sacar el uranio enriquecido del país, probablemente hacia Rusia, como ya hicieron en 2015 La prensa iraní de momento no refleja ninguna de estas hipótesis. Las negociaciones directas comenzarían el viernes en Estambul. Ya no hay más prórrogas posibles. El presidente de Irán anuncia que negociará con Estados Unidos tras las amenazas de Trump

EE.UU exige negociar la limitación del programa de misiles balísticos Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha insistido con que las negociaciones con Irán deben incluir también la limitación del programa de misiles balísticos de la República Islámica, algo que Teherán rechaza. "Para que las conversaciones conduzcan a algo significativo, tendrán que incluir ciertos aspectos, y eso incluye el alcance de sus misiles balísticos, su apoyo a organizaciones terroristas en toda la región, su programa nuclear y el trato que dan a su propia población", ha expresado el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa. Rubio ha destacado que "está bastante claro" que Trump "está dispuesto a hablar, reunirse e interactuar con cualquier persona en el mundo". "No consideramos las reuniones como una concesión. Ni siquiera las consideramos como una forma de legitimación. Se trata de nuestra disposición a sentarnos, escuchar y hablar con cualquiera, con cualquier adversario, con cualquier aliado", ha indicado. Hasta ahora, EE.UU ha exigido que un eventual acuerdo nuclear también debe limitar el programa de misiles iraníes y la actividad de las milicias aliadas de la República Islámica en otros países de la región. Pero Irán defiende que las negociaciones se centren solo en la cuestión atómica, como ocurrió con el acuerdo nuclear de 2015. 09.52 min Las mañanas de RNE - Hamid Hosseini: "Para Narges Mohammadi, la lucha es la vida"