Sanidad dice que es "nulo" el riesgo de que un roedor nade a tierra en caso de que haya alguno en el Hondius

La Dirección General de Marina Mercante se ha visto obligada a emitir un dictamen administrativo para que pudiera llevarse a cabo el desembarco del crucero del hantavirus, Hondius. Todo después de que el presidente de Canarias se negara a autorizarlo si no se garantizaba que se completara este domingo. Además, aludía a la posibilidad de que un roedor proveniente del barco llegará al puerto de Granadilla, en Tenerife.

Sanidad explica por qué es "nulo" el riesgo de la llegada del roedor El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha calificado de "nulo" el riesgo de que llegue nadando a la costa de Tenerife un posible. A través de su cuenta de X, Padilla responde al temor expresado por Clavijo, a que prolongar el tiempo de fondeo del crucero en Tenerife pueda aumentar el riesgo de propagar un contagio del hantavirus, por ejemplo, si abordo del buque hay algún roedor y este acaba llegando al puerto. ““ "La ministra remitió informe al presidente de Canarias que indica que, conforme a las inspecciones realizadas por expertos a bordo, no se han detectado roedores y la probabilidad de que un roedor andino de hábitat montañoso embarque y alcance nadando la costa canaria es nula", ha asegurado el secretario de Estado de Sanidad.

El colilargo patagónico no vive cerca de la costa Padilla publica en la red ese informe, que asegura que el colilargo patagónico (el reservorio natural del hantavirus Andes) "se encuentra principalmente en bosques andinos y zonas cercanas a la estepa, no vive en zonas portuarias o cercanas a la costa". Por ello, añade, "no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio si es que hubiera una remota posibilidad de su presencia en el crucero". El informe, emitido por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de la Dirección General de Salud Pública, recuerda que no se han detectado nuevos contagios a bordo del barco "desde que se han establecido las medidas correctoras para el control de la enfermedad y evitar la transmisión por vía aérea".

Si hubiera rodores en el barco, habría nuevos casos "Si es que hubiera roedores en el barco, seguirían detectándose nuevos casos", argumenta. El informe subraya que el Hondius es un crucero moderno, con medidas sanitarias que "evitan la aparición de posibles nichos que favorezcan el acúmulo de roedores y que se creen espacios a los que pudieran acceder roedores". La crisis del hantavirus desata una nueva bronca política El colilargo patagónico, continúa, "vive en entornos rurales, como bosques campos y granjas, no es un roedor con capacidad para desplazarse a nado desde el lugar desde el que se ubique el barco a la costa". "Hay más de 500 cruceros al año procedentes de Argentina y Chile, donde habita el reservorio natural del virus; sin embargo, nunca se ha producido un brote por esta enfermedad en el territorio europeo, por lo que la posibilidad de que esto ocurriera ahora con este crucero es remota", afirma el documento.

Ratón de no más de 30 gramos, de orejas pequeñas y ojos grandes Conocido popularmente como ratón colilargo por su larga cola, el Oligoryzomys longicaudatus es un pequeño roedor silvestre de calor café claro, que vive principalmente en Chile y el sur de Argentina y que es el principal transmisor de la cepa Andes, la variante de hantavirus responsable del brote en el crucero MV Hondius. Con mascarillas, aislados y sin equipaje: claves de la evacuación del Hondius en Canarias por el hantavirus Maika Ávila El chileno André Rubio, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, lleva años estudiando a este ratón de no más de 30 gramos, de orejas pequeñas y ojos grandes, cuya cola puede llegar a medir hasta 14 centímetros, el doble que su cuerpo. "Es un roedor nativo y, por ende, está protegido. Cumple sus funciones ecológicas en el ecosistema, ya que dispersa semillas y es el alimento de otros animales. Lo encontramos principalmente en los bosque templados de Chile y en el sur de Argentina", ha dicho dice a EFE. De hábitos nocturnos, se desplaza dando saltos, ya que posee unas patas traseras muy largas, que lo asemejan a la rata canguro de Norteamérica.