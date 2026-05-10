Premios Platino 2026: 'El agente secreto' triunfa con siete galardones

La película brasileña El agente secreto triunfa en la gran noche del cine latinoamericano con siete galardones en la gala de los XIII Premios Platino Xcaret.

Una velada en la que los cuatro elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire han articulado el evento del Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en la Riviera Maya.

Con El agente secreto, Kleber Mendonça Filho ha obtenido el Platino a la mejor película, mejor dirección y mejor guión. Su protagonista, Wagner Moura logra el premio al mejor actor por partida doble (en la sección oficial y por parte del público), además de otros tres (música, montaje y dirección de arte).

Blanca Soroa, mejor actriz Los domingos sigue cosechando premios. Blanca Soroa ha ganado el Platino a la mejor interpretación femenina y ha agradecido el galardón muy emocionada. La cinta también ha recibido dos Platinos del público a mejor película iberoamericana y a Patricia López Arnaiz como mejor actriz. Blanca Soroa, Premio Platino a la mejor actriz. Premios Platino Sorda se ha llevado dos premios Platino a la mejor ópera prima y también al mejor interprete masculino de reparto a Álvaro Cervantes. La directora Eva Libertad, cuya hermana sorda protagoniza la película, ha agradecido el galardón y ha reivindicado la empatía con las personas sordas. En la alfombra roja, ha contado a RTVE que la cinta se ha podido ver en 50 países. Sirat, de Oliver Laxe ha logrado tres Platino en categorías técnicas (sonido, fotografía y efectos especiales), mientras que La cena se lleva dos premios a mejor comedia iberoamericana y a diseño de vestuario y El cautivo tiene el de maquillaje.

Argentina, protagonista Belén de Dolores Fonzi se lleva dos estatuillas, Premio Platino de Educación en Valores y mejor actriz de reparto para Camila Pláate, que interpreta a una joven de Tucumán injustamente encarcelada, tras sufrir un aborto espontáneo. El actor argentino Guillermo Francella ha agradecido el Premio Platino de Honor que llega "cuando uno caminó bastante", asegura que "el público es su combustible" y defiende "la pasión" como motor vital. Apunta que es "un privilegio vivir de lo que amamos" y recuerda que "nadie llega solo". El eternauta ha sido la gran triunfadora en la categoría de series con ocho premios Platino (mejor miniserie, mejor dirección, efectos especiales, montaje, música), entre ellos tres galardones para Ricardo Darín como protagonista y César Troncoso y Andrea Pietra como secundarios.

Cuatro en Anatomía Anatomía de un instante se ha quedado con cuatro estatuillas (dirección de arte, fotografía, sonido y vestuario) y un Platino del público al mejor actor a Álvaro Morte por dar vida a Adolfo Suárez. La primera triunfadora en la categoría de serie de larga duración ha sido la brasileña Belleza fatal que ha hecho que La promesa se vaya de vacío de los Premios Platino. Candela Peña ha sido reconocida por la audiencia como mejor actriz de miniserie por Furia y el público de los Platino ha distiguido también como mejor miniserie a Chespirito: Sin querer queriendo. Los ganadores de 21 categorías han subido todos juntos con sus estatuillas al escenario para recibir el aplauso de los asistentes, aunque sus premios se conocían desde el acto inaugural del 7 de mayo (consultar la lista completa). Puedes ver la gala de entrega de los galardones, sin anuncios y con comentarios de Yolanda Flores de RNE, en La 2 de TVE y también en la plataforma RTVEPlay este domingo a partir de las 23:30 horas.

Polémica edición Esta decimotercera edición de los Premios Platino se ha visto empañada por una polémica política que nada tiene que ver con el mundo audiovisual. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado el último tramo de su viaje a México y su presencia en la gala. El comunicado de la Comunidad de Madrid denuncia "amenazas" del gobierno mexicano sobre cerrar el complejo hotelero que, igual que la CAM, patrocina los Platino. El grupo Xcaret ha "desmentido categóricamente" haber recibido amenazas o instrucciones del gabinete de Claudia Sheinbaum y ha instado a la organización de los premios a "retirar la invitación a Ayuso" para evitar que el evento "sea utilizado como plataforma política".

Premios Platino 2026: lista completa de ganadores

Mejor Película iberoamericana de ficción Aún es de noche en Caracas

Belén

Los domingos

El agente secreto (ganadora)

(ganadora) Sirat

Mejor Comedia iberoamericana de ficción La cena (ganadora)

(ganadora) Homo argentum

Un cabo suelto

Un poeta

Mejor Dirección Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

Dolores Fonzi por Belén

Kleber Mendonça Filho por El agente secreto (ganador)

(ganador) Oliver Laxe por Sirat

Mejor Guion Los domingos

El agente secreto (ganador)

(ganador) Sirat

Un poeta

Mejor Interpretación masculina Alberto San Juan por La cena

Guillermo Francella por Homo argentum

Ubeimar Ríos por Un poeta

Wagner Moura por El agente secreto (ganador)

Mejor Interpretación femenina Blanca Soroa por Los domingos (ganadora)

(ganadora) Dolores Fonzi por Belén

Natalia Reyes por Aún es de noche en Caracas

Patricia López Arnaiz por Los domingos

Mejor Interpretación masculina de reparto Álvaro Cervantes por Sorda (ganador)

(ganador) Edgar Ramírez por Aún es de noche en Caracas

Juan Minujín por Los domingos

Rodrigo Santoro por El sendero azul

Mejor Interpretación femenina de reparto Camila Pláate por Belén (ganadora)

(ganadora) Dira Paes por Manas

Julieta Cardinali por Belén

Nagore Aramburu por Los domingos

Mejor Música original Maspalomas

El último blues del croata

Un poeta

El agente secreto (ganador)

Mejor montaje Los domingos

Sirat

El agente secreto (ganadora)

(ganadora) Un poeta

Mejor Dirección de arte La misteriosa mirada del flamenco

La cena

Belén

El agente secreto (ganadora)

Mejor Dirección de fotografía Los domingos

Belén

Un poeta

Sirat (ganadora)

Mejor Dirección de sonido Sirat (ganadora)

(ganadora) Cordillera de fuego

Belén

Sorda

Mejor Diseño de vestuario Los domingos

La cena (ganadora)

(ganadora) Belén

El agente secreto

Mejores efectos especiales Los tigres

Belén

Sirat (ganadora)

(ganadora) Aún es de noche en Caracas

Mejor maquillaje y peluquería Los domingos

El cautivo (ganadora)

(ganadora) O filho de mil homens

As meninas exemplares

Cine y educación en valores Belén (ganadora)

(ganadora) La mujer de la fila

Manas

Sorda

Mejor Película de Animación Decorado

Olivia y las nubes (ganadora)

(ganadora) Soy Frankelda

Kayara

Mejor Película documental Bajo las banderas, el sol

Flores para Antonio

Tardes de soledad

Apocalipsis en el Trópico (ganadora)

Premio Platino a la Mejor Ópera prima Manas

La misteriosa mirada del flamenco

Sorda (ganadora)

(ganadora) No nos moverán

Premio Platino de Honor Guillermo Francella

Mejor Miniserie o Teleserie cinematográfica iberoamericana Anatomía de un instante

Chespirito: sin querer queriendo

El eternauta (ganadora)

(ganadora) Las muertas

Mejor Interpretación masculina en miniserie o teleserie Álvaro Morte por Anatomía de un instante

Javier Cámara por Yakarta

Leonardo Sbaraglia por Menem

Ricardo Darín por El eternauta (ganador)

Mejor Interpretación femenina en miniserie o teleserie Candela Peña por Furia

Carla Quílez por Yakarta

Griselda Siciliani por Envidiosa

Paulina Gaitán por Las muertas (ganadora)

Mejor Interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie César Troncoso por El eternauta (ganador)

(ganador) David Lorente por Anatomía de un instante

Eduard Fernández por Anatomía de un instante

Juan Lecanda por Chespirito: sin querer queriendo

Mejor Interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie Andrea Pietra por El eternauta (ganadora)

(ganadora) Leticia Huijara por Las muertas

Lorena Vega por Envidiosa

Yalitza Aparicio por Cometierra

Mejor Creador de miniserie o teleserie Cinematográfica Bruno Stagnaro por El eternauta (ganador)

(ganador) Mariano Valera y Ariel Winograd por Menem

Rafa Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Aráujo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante

Rodrigo Guerrero por Estado de fuga: 1986

Mejor Música original en teleserie o miniserie Angela Diniz: assasinada e condenada

El eternauta (ganadora)

(ganadora) Anatomía de un instante

Estado de fuga: 1986

Mejor Dirección de montaje en teleserie o miniserie El eternauta (ganadora)

(ganadora) Menem

Anatomía de un instante

Juan Gabriel: debo, puedo y quiero

Mejor Dirección de arte en teleserie o miniserie El eternauta

Menem

Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) Las muertas

Mejor Dirección de fotografía en teleserie o miniserie Las muertas

Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) El eternauta

Estado de fuga: 1986

Mejor Dirección de sonido en teleserie o miniserie Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) El eternauta

Estado de fuga: 1986

Mentiras: la serie

Mejor Diseño de vestuario en teleserie o miniserie Anatomía de un instante (ganadora)

(ganadora) El eternauta

Estado de fuga: 1986

Nadie nos vio partir

Menem

Mejores efectos especiales en teleserie o miniserie Cometierra

El eternauta (ganadora)

(ganadora) Menem

Cada minuto cuenta' (T2)

Mejor maquillaje y peluquería en teleserie o miniserie Mentiras: la serie

El eternauta

Menem (ganadora)

(ganadora) Anatomía de un instante