Premios Platino 2026: 'El agente secreto' triunfa con siete galardones
- El eternauta arrasa en series con ocho Premios Platino
- Blanca Soroa logra el Platino a la mejor actriz protagonista
La película brasileña El agente secreto triunfa en la gran noche del cine latinoamericano con siete galardones en la gala de los XIII Premios Platino Xcaret.
Una velada en la que los cuatro elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire han articulado el evento del Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en la Riviera Maya.
Con El agente secreto, Kleber Mendonça Filho ha obtenido el Platino a la mejor película, mejor dirección y mejor guión. Su protagonista, Wagner Moura logra el premio al mejor actor por partida doble (en la sección oficial y por parte del público), además de otros tres (música, montaje y dirección de arte).
Blanca Soroa, mejor actriz
Los domingos sigue cosechando premios. Blanca Soroa ha ganado el Platino a la mejor interpretación femenina y ha agradecido el galardón muy emocionada. La cinta también ha recibido dos Platinos del público a mejor película iberoamericana y a Patricia López Arnaiz como mejor actriz.
Sorda se ha llevado dos premios Platino a la mejor ópera prima y también al mejor interprete masculino de reparto a Álvaro Cervantes. La directora Eva Libertad, cuya hermana sorda protagoniza la película, ha agradecido el galardón y ha reivindicado la empatía con las personas sordas. En la alfombra roja, ha contado a RTVE que la cinta se ha podido ver en 50 países.
Sirat, de Oliver Laxe ha logrado tres Platino en categorías técnicas (sonido, fotografía y efectos especiales), mientras que La cena se lleva dos premios a mejor comedia iberoamericana y a diseño de vestuario y El cautivo tiene el de maquillaje.
Argentina, protagonista
Belén de Dolores Fonzi se lleva dos estatuillas, Premio Platino de Educación en Valores y mejor actriz de reparto para Camila Pláate, que interpreta a una joven de Tucumán injustamente encarcelada, tras sufrir un aborto espontáneo.
El actor argentino Guillermo Francella ha agradecido el Premio Platino de Honor que llega "cuando uno caminó bastante", asegura que "el público es su combustible" y defiende "la pasión" como motor vital. Apunta que es "un privilegio vivir de lo que amamos" y recuerda que "nadie llega solo".
El eternauta ha sido la gran triunfadora en la categoría de series con ocho premios Platino (mejor miniserie, mejor dirección, efectos especiales, montaje, música), entre ellos tres galardones para Ricardo Darín como protagonista y César Troncoso y Andrea Pietra como secundarios.
Cuatro en Anatomía
Anatomía de un instante se ha quedado con cuatro estatuillas (dirección de arte, fotografía, sonido y vestuario) y un Platino del público al mejor actor a Álvaro Morte por dar vida a Adolfo Suárez.
La primera triunfadora en la categoría de serie de larga duración ha sido la brasileña Belleza fatal que ha hecho que La promesa se vaya de vacío de los Premios Platino.
Candela Peña ha sido reconocida por la audiencia como mejor actriz de miniserie por Furia y el público de los Platino ha distiguido también como mejor miniserie a Chespirito: Sin querer queriendo.
Los ganadores de 21 categorías han subido todos juntos con sus estatuillas al escenario para recibir el aplauso de los asistentes, aunque sus premios se conocían desde el acto inaugural del 7 de mayo (consultar la lista completa).
Puedes ver la gala de entrega de los galardones, sin anuncios y con comentarios de Yolanda Flores de RNE, en La 2 de TVE y también en la plataforma RTVEPlay este domingo a partir de las 23:30 horas.
Polémica edición
Esta decimotercera edición de los Premios Platino se ha visto empañada por una polémica política que nada tiene que ver con el mundo audiovisual.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado el último tramo de su viaje a México y su presencia en la gala. El comunicado de la Comunidad de Madrid denuncia "amenazas" del gobierno mexicano sobre cerrar el complejo hotelero que, igual que la CAM, patrocina los Platino.
El grupo Xcaret ha "desmentido categóricamente" haber recibido amenazas o instrucciones del gabinete de Claudia Sheinbaum y ha instado a la organización de los premios a "retirar la invitación a Ayuso" para evitar que el evento "sea utilizado como plataforma política".
Premios Platino 2026: lista completa de ganadores
Mejor Película iberoamericana de ficción
- Aún es de noche en Caracas
- Belén
- Los domingos
- El agente secreto (ganadora)
- Sirat
Mejor Comedia iberoamericana de ficción
- La cena (ganadora)
- Homo argentum
- Un cabo suelto
- Un poeta
Mejor Dirección
- Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
- Dolores Fonzi por Belén
- Kleber Mendonça Filho por El agente secreto (ganador)
- Oliver Laxe por Sirat
Mejor Guion
- Los domingos
- El agente secreto (ganador)
- Sirat
- Un poeta
Mejor Interpretación masculina
- Alberto San Juan por La cena
- Guillermo Francella por Homo argentum
- Ubeimar Ríos por Un poeta
- Wagner Moura por El agente secreto (ganador)
Mejor Interpretación femenina
- Blanca Soroa por Los domingos (ganadora)
- Dolores Fonzi por Belén
- Natalia Reyes por Aún es de noche en Caracas
- Patricia López Arnaiz por Los domingos
Mejor Interpretación masculina de reparto
- Álvaro Cervantes por Sorda (ganador)
- Edgar Ramírez por Aún es de noche en Caracas
- Juan Minujín por Los domingos
- Rodrigo Santoro por El sendero azul
Mejor Interpretación femenina de reparto
- Camila Pláate por Belén (ganadora)
- Dira Paes por Manas
- Julieta Cardinali por Belén
- Nagore Aramburu por Los domingos
Mejor Música original
- Maspalomas
- El último blues del croata
- Un poeta
- El agente secreto (ganador)
Mejor montaje
- Los domingos
- Sirat
- El agente secreto (ganadora)
- Un poeta
Mejor Dirección de arte
- La misteriosa mirada del flamenco
- La cena
- Belén
- El agente secreto (ganadora)
Mejor Dirección de fotografía
- Los domingos
- Belén
- Un poeta
- Sirat (ganadora)
Mejor Dirección de sonido
- Sirat (ganadora)
- Cordillera de fuego
- Belén
- Sorda
Mejor Diseño de vestuario
- Los domingos
- La cena (ganadora)
- Belén
- El agente secreto
Mejores efectos especiales
- Los tigres
- Belén
- Sirat (ganadora)
- Aún es de noche en Caracas
Mejor maquillaje y peluquería
- Los domingos
- El cautivo (ganadora)
- O filho de mil homens
- As meninas exemplares
Cine y educación en valores
- Belén (ganadora)
- La mujer de la fila
- Manas
- Sorda
Mejor Película de Animación
- Decorado
- Olivia y las nubes (ganadora)
- Soy Frankelda
- Kayara
Mejor Película documental
- Bajo las banderas, el sol
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- Apocalipsis en el Trópico (ganadora)
Premio Platino a la Mejor Ópera prima
- Manas
- La misteriosa mirada del flamenco
- Sorda (ganadora)
- No nos moverán
Premio Platino de Honor
- Guillermo Francella
Mejor Miniserie o Teleserie cinematográfica iberoamericana
- Anatomía de un instante
- Chespirito: sin querer queriendo
- El eternauta (ganadora)
- Las muertas
Mejor Interpretación masculina en miniserie o teleserie
- Álvaro Morte por Anatomía de un instante
- Javier Cámara por Yakarta
- Leonardo Sbaraglia por Menem
- Ricardo Darín por El eternauta (ganador)
Mejor Interpretación femenina en miniserie o teleserie
- Candela Peña por Furia
- Carla Quílez por Yakarta
- Griselda Siciliani por Envidiosa
- Paulina Gaitán por Las muertas (ganadora)
Mejor Interpretación masculina de reparto en miniserie o teleserie
- César Troncoso por El eternauta (ganador)
- David Lorente por Anatomía de un instante
- Eduard Fernández por Anatomía de un instante
- Juan Lecanda por Chespirito: sin querer queriendo
Mejor Interpretación femenina de reparto en miniserie o teleserie
- Andrea Pietra por El eternauta (ganadora)
- Leticia Huijara por Las muertas
- Lorena Vega por Envidiosa
- Yalitza Aparicio por Cometierra
Mejor Creador de miniserie o teleserie Cinematográfica
- Bruno Stagnaro por El eternauta (ganador)
- Mariano Valera y Ariel Winograd por Menem
- Rafa Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Aráujo y Alberto Rodríguez por Anatomía de un instante
- Rodrigo Guerrero por Estado de fuga: 1986
Mejor Música original en teleserie o miniserie
- Angela Diniz: assasinada e condenada
- El eternauta (ganadora)
- Anatomía de un instante
- Estado de fuga: 1986
Mejor Dirección de montaje en teleserie o miniserie
- El eternauta (ganadora)
- Menem
- Anatomía de un instante
- Juan Gabriel: debo, puedo y quiero
Mejor Dirección de arte en teleserie o miniserie
- El eternauta
- Menem
- Anatomía de un instante (ganadora)
- Las muertas
Mejor Dirección de fotografía en teleserie o miniserie
- Las muertas
- Anatomía de un instante (ganadora)
- El eternauta
- Estado de fuga: 1986
Mejor Dirección de sonido en teleserie o miniserie
- Anatomía de un instante (ganadora)
- El eternauta
- Estado de fuga: 1986
- Mentiras: la serie
Mejor Diseño de vestuario en teleserie o miniserie
- Anatomía de un instante (ganadora)
- El eternauta
- Estado de fuga: 1986
- Nadie nos vio partir
- Menem
Mejores efectos especiales en teleserie o miniserie
- Cometierra
- El eternauta (ganadora)
- Menem
- Cada minuto cuenta' (T2)
Mejor maquillaje y peluquería en teleserie o miniserie
- Mentiras: la serie
- El eternauta
- Menem (ganadora)
- Anatomía de un instante
Mejor serie de larga duración
- La promesa
- Belleza fatal (ganadora)
- Sueños de libertad
- 'Velvet: el nuevo imperio
Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual Iberoamericano son unos galardones anuales, creados por EGEDA (Entidad de Gestión de derechos de los productores audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de productores cinematográficos y audiovisuales), con el apoyo de las Academias e Institutos de cine para promocionar, difundir y acercar la cultura y la cinematografía iberoamericana.