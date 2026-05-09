Con mascarillas, aislados y sin equipaje: claves de la evacuación del Hondius en Canarias por el hantavirus

Todo está dispuesto para la llegada del MV Hondius, el buque con el brote de hantavirus que ha despertado la emergencia sanitaria global. Tres personas han muerto, hay seis casos confirmados y varios sospechosos de contagio El crucero va a fondear en aguas del puerto de Granadilla (Tenerife) y en ningún caso va a atracar.

La previsión es que llegue entre las cuatro y las seis de la próxima madrugada, hora canaria. "El riesgo para la población sigue siendo muy bajo. Se está haciendo un control exhaustivo", ha explicado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Mónica García. El titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha añadido que no va a haber ningún contacto con la población civil y las áreas van a estar aisladas durante el desembarco. Los dos ministros supervisan el dispositivo "inédito" diseñado para que los pasajeros puedan volver a casa en una condiciones adecuadas para garantizar la salud y frenar los contagios.

La coordinación ha sido la clave a varios niveles. Por un lado, la OMS, la Comisión Europea con sus agencias especializadas y el Gobierno de España de la mano de Canarias han trabajado en la toma de decisiones. Por otro, a nivel logístico, a través del mecanismo europeo y de las reuniones bilaterales en comunicación con los diferentes países a los que pertenecen los pasajeros. A bordo hay hasta 23 nacionalidades. Tras dos días intensos, en la tarde noche del viernes se han ido concretando planes de vuelo, autobuses y el resto de detalles.

¿En qué parte del puerto va a fondear el Hondius? El buque va a fondear dentro del puerto de Granadilla, pero sin tocar tierra, que era una de las exigencias del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dejar que se llevara a cabo la operación. El ministro Marlaska ha explicado que "quedará prohibida la navegación a una milla de distancia" del lugar en el que está previsto que fondee el crucero MV Hondius así como en el interior del puerto por razones de seguridad. El Hondius fondeará en la dársena asistido por un remolcador. ““

¿Cuánto tiempo va a permanecer fondeado el crucero? El ministro Marlaska ha asegurado que el crucero estará en aguas españolas el tiempo "mínimo, imprescindible y necesario” para permitir el desembarco de los viajeros y tripulantes que deban ser trasladados en avión a sus países, tras lo que partirá hacia Países Bajos. ““

¿Qué comprobaciones se harán antes del desembarco? Antes de la evacuación, tanto los epidemiólogos que están embarcados en el barco como Sanidad, hará una evaluación exhaustiva de las personas para confirmar que siguen asintomáticas y se hará una encuesta epidemiológica. La intención es comprobar el estado de salud de pasajeros y tripulantes.

¿Cuándo comenzará la evacuación de los pasajeros? Se prevé que la evacuación comience a primera hora de la mañana y la intención es que los primeros sean los 14 españoles que volarán directamente al Hospital Gómez Ulla en Madrid para permanecer en cuarentena obligatoria el tiempo que así indiquen las autoridades sanitarias. Para ello primero hay que determinar el último día que se pudieron tener un contaco con algún posible contagiado, según ha explicado la ministra de Sanidad. Mónica García, en rueda de prensa. García ha señalado que ha hablado mediante videoconferencia con los españoles y que se encuentran sin síntomas, aunque han pedido ayuda psicológica para afrontar el "estrés" de la situación. ““

¿Cómo se realizará los trayectos de los evacuados? El desembarco se llevará a cabo cuando el avión correspondiente, según la nacionalidad del grupo, esté listo para despegar desde el aeropuerto internacional Tenerife Sur. Se va a ir trasladando de manera ordenada a los pasajeros en zódiac. Ya en la dársena se montarán directamente en un autobús y realizarán un trayecto que dura alrededor de diez minutos. Llegarán directamente a la pista del avión que les va a llevar a su destino. "Los pasajeros irán desembarcando de forma escalonada y ordenada, en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país", ha explicado la ministra de Sanidad. El ministro Marlaska ha insistido en que el dispositivo preparado discurrirá de forma "aislada" y sin "ningún contacto" ni "riesgo" para la población local.

¿Qué sistemas de protección se utilizarán? "Todos los pasajeros desembarcarán utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional. También se utilizará para las personas que mantengan contacto operativo durante los traslados, incluidos los traslados en autobús y el personal logístico", ha dicho la ministra de Sanidad. Además, no podrán llevar su equipaje. Solo pueden trasladar los enseres más personales y necesarios así como la documentación. El dispositivo discurrirá de forma "aislada" y sin "ningún contacto" ni "riesgo" para la población local, según ha explicado el ministro Marlaska.

¿Quién estará en el puerto durante el dispositivo? No habrá trabajadores del puerto de Granadilla presentes durante el operativo de desembarco de los pasajeros, según ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez: “La Guardia Civil y Sanidad Exterior son los únicos que van a estar a pie de muelle. Ellos han establecido todos los medios de seguridad”. La Policía Portuaria puede participar en temas logísticos. “La zona estará perimetrada y no habrá autorización para navegar”, ha añadido. La Unidad Militar de Emergencias (UME) será la encargada de trasladar a los pasajeros del puerto hasta el aeropuerto. “La UME será la encargada de trasladar a los pasajeros del autobús al aeropuerto



Esta tarde, el Director General de la Organización Mundial de la Salud se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Después, Tedros Adhanom viajará a Tenerife pic.twitter.com/EHrMnjNZIO“ — Telediarios de TVE (@telediario_tve) May 9, 2026

¿Qué autoridades estarán en el Puesto de Mando? Los ministros de Sanidad, Mónica García, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitarán a última hora de la jornada de este sábado el Puesto de Mando habilitado en el Puerto de Granadilla (Tenerife). Junto a ellos estarán también el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.