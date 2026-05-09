Thomas Silva sorprende en Veliko Tarnovo y se viste de rosa en el Giro

Hasta el propio Thomas Silva se llevó las manos a la cabeza cuando cruzó la línea de meta de Veliko Tarnovo en primer lugar, para enfundarse la maglia rosa del Giro de Italia. El ciclista uruguayo de XDS Astana sorprendió a todos con su triunfo al esprint en la segunda etapa de la ronda italiana, que se ha celebrado entre las localidades búlgaras de Burgas y Veliko Tarnovo.

Silva se impuso en un grupo que cazó al danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el belga Lennert van Eetvelt (Lotto-Intermarché) en el último kilómetro. Finalmente, se llevó el esprint por delante del alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling) y del italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Con este triunfo, Silva, primer uruguayo en ganar una etapa en el Giro, se convierte en el nuevo líder de la clasificación general con cuatro segundos de ventaja sobre Stork y también sobre el colombiano Egan Bernal (Netcompany-INEOS), que se llevó los seis segundos de bonificación del Kilómetro Red Bull de Lyaskovets.

En una jornada desapacible por la intensa lluvia, el español Diego Pablo Sevilla y el italiano Mirco Maestri, ambos del Polti VisitMalta, se lanzaron a la aventura y llegaron a gozar de más de cinco minutos sobre el pelotón. El madrileño ganó el esprint intermedio y coronó en primera posición tanto el Byala Pass como el Vratnik Pass, afianzándose como líder de la montaña. El NSN Cycling impedía que aumentase la renta de los fugados.

Fue a 23 kilómetros para la línea de meta cuando la tranquilidad se convirtió en caos. Una montonera que afectó a más de veinte ciclistas, entre ellos Adam Yates, Wilco Kelderman, Santiago Buitrago, Derek Gee y Corbin Strong, partió el pelotón y condenó a otros como el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates XRG), evacuado en ambulancia y obligado a abandonar la carrera. La etapa quedó neutralizada a 20 kilómetros del final debido a la falta de ambulancias disponibles.