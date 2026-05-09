Los vecinos de Granadilla muestran su preocupación: "De confiados a confinados"

La localidad de Granadilla nos acoge con una lluvia ligera que refresca algo la temperatura. Por eso, y porque es día de comuniones, el centro del pueblo está algo más vacío de lo normal. En la plaza del Ayuntamiento sólo se escucha el trino de los pájaros encaramados a enormes ficus. Los vecinos son menos elocuentes. "De confiados a confinados", dice Nadine, camarera del bar Roque, en la misma plaza, cuando RTVE le pregunta su opinión sobre la llegada del crucero MV Hondius.

En la la Churrería Mencey de Abona, uno de los locales "más populares" del pueblo, no suele haber mesas libres un día como hoy. Sin embargo, este sábado los vecinos encuentran sin dificultad dónde sentarse. Tatiana, trabajadora del local, dice a RTVE Noticias que "no se habla de otra cosa". El sentimiento entre los vecinos, es de "incertidumbre, un desconfianza, preocupación".

Noemí San Juan

En su opinión, las autoridades "no han explicado bien por qué el crucero tiene que venir aquí". "Ya vivimos la Covid", nos dice, preocupada por si existe algún riesgo.

"No negamos la ayuda, necesitamos más claridad" Tres amigas pasean por el centro del pueblo, antes de tomar un café. María Victoria, Rosario y María Jesús ironizan sobre un asunto que consideran de poca broma. "Si he de contarte algo, un abrazo y un beso no te lo voy a dar", dice la última. Su hija, nos cuenta, suele ir a bañarse a una playa "al lado del puertito": "No se te ocurra ir", le dijo su madre, que agradece la "providencia" de la lluvia que podría arruinar este sábado de playa. Las amigas insisten, "no negamos la ayuda, pero necesitamos más claridad". Se quejan de que "no hay transparencia" y alguna de ellas (no todas) está algo asustadas. Les hubiera gustado, también, "mejor comunicación entre los gobiernos". "¿Por qué el puerto de Granadilla?", pregunta Rosario. "Creo que porque está más cerca, eso leí yo", responde María Jesús. Gandarilla "no se había nombrado tanto a nivel nacional", nos dicen. Vecinos de Granadilla toman un café en la terraza de un bar del pueblo Noemí San Juan También Jaime, empleado de una de las dos barberías del pueblo, confirma que el desembarco de los viajeros del crucero donde se desató el brote de Hantavirus es el tema de conversación favorito entre sus clientes.

Normalidad en el aeropuerto Tenerife Sur Los viajeros del crucero serán llevados por nacionalidades desde el puerto hasta el aeropuerto, donde serán trasladados a sus países de origen. Este sábado amanecía con total normalidad. Los trabajadores del aeropuerto decían a RTVE Noticias que "el hantavirus no es la preocupación". Tampoco lo era entre los turistas, que hoy abandonan la isla. Durn y Lisa, jubilados canadienses, abandonan hoy la isla tras unas vacaciones de diez días. "No estamos asustados", nos dicen, porque creen que las autoridades serán "supercuidadosas" y no pondrán en peligro a la isla ni el turismo. Normalidad en el aeropuerto Tenerife Sur a primera hora de la mañana Noemí San Juan Linda espera con su familia y la de su hermana (ambas con sus maridos e hijos) la salida de un vuelo a Londres. Ellos sí se muestran "felices de irse antes de que llegue el barco" y algo preocupados. No tienen demasiada información, nos preguntan a nosotros cómo se va a desarrollar el traslado.