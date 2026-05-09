Los vecinos de Granadilla muestran su preocupación: "De confiados a confinados"
- La llegada del MV Hondius, principal tema de conversación en Granadilla de Abona, Tenerife
- El puesto de mando avanzado afronta los preparativos para recibir a los pasajeros del crucero
- Sigue en directo la última hora del hantavirus
La localidad de Granadilla nos acoge con una lluvia ligera que refresca algo la temperatura. Por eso, y porque es día de comuniones, el centro del pueblo está algo más vacío de lo normal. En la plaza del Ayuntamiento sólo se escucha el trino de los pájaros encaramados a enormes ficus. Los vecinos son menos elocuentes. "De confiados a confinados", dice Nadine, camarera del bar Roque, en la misma plaza, cuando RTVE le pregunta su opinión sobre la llegada del crucero MV Hondius.
En la la Churrería Mencey de Abona, uno de los locales "más populares" del pueblo, no suele haber mesas libres un día como hoy. Sin embargo, este sábado los vecinos encuentran sin dificultad dónde sentarse. Tatiana, trabajadora del local, dice a RTVE Noticias que "no se habla de otra cosa". El sentimiento entre los vecinos, es de "incertidumbre, un desconfianza, preocupación".
En su opinión, las autoridades "no han explicado bien por qué el crucero tiene que venir aquí". "Ya vivimos la Covid", nos dice, preocupada por si existe algún riesgo.
"No negamos la ayuda, necesitamos más claridad"
Tres amigas pasean por el centro del pueblo, antes de tomar un café. María Victoria, Rosario y María Jesús ironizan sobre un asunto que consideran de poca broma. "Si he de contarte algo, un abrazo y un beso no te lo voy a dar", dice la última. Su hija, nos cuenta, suele ir a bañarse a una playa "al lado del puertito": "No se te ocurra ir", le dijo su madre, que agradece la "providencia" de la lluvia que podría arruinar este sábado de playa.
Las amigas insisten, "no negamos la ayuda, pero necesitamos más claridad". Se quejan de que "no hay transparencia" y alguna de ellas (no todas) está algo asustadas. Les hubiera gustado, también, "mejor comunicación entre los gobiernos".
"¿Por qué el puerto de Granadilla?", pregunta Rosario. "Creo que porque está más cerca, eso leí yo", responde María Jesús. Gandarilla "no se había nombrado tanto a nivel nacional", nos dicen.
También Jaime, empleado de una de las dos barberías del pueblo, confirma que el desembarco de los viajeros del crucero donde se desató el brote de Hantavirus es el tema de conversación favorito entre sus clientes.
Normalidad en el aeropuerto Tenerife Sur
Los viajeros del crucero serán llevados por nacionalidades desde el puerto hasta el aeropuerto, donde serán trasladados a sus países de origen. Este sábado amanecía con total normalidad. Los trabajadores del aeropuerto decían a RTVE Noticias que "el hantavirus no es la preocupación".
Tampoco lo era entre los turistas, que hoy abandonan la isla. Durn y Lisa, jubilados canadienses, abandonan hoy la isla tras unas vacaciones de diez días. "No estamos asustados", nos dicen, porque creen que las autoridades serán "supercuidadosas" y no pondrán en peligro a la isla ni el turismo.
Linda espera con su familia y la de su hermana (ambas con sus maridos e hijos) la salida de un vuelo a Londres. Ellos sí se muestran "felices de irse antes de que llegue el barco" y algo preocupados. No tienen demasiada información, nos preguntan a nosotros cómo se va a desarrollar el traslado.
Preparativos express en el puesto de mando
Durante esta tarde se instalará en el puesto de mando avanzado una carpa de autoridades en la zona donde decenas de periodistas informan sobre el traslado de los viajeros. La UME será la encargada de llevarlos desde este punto hasta el aeropuerto.
Un inédito dispositivo de seguridad ocupan la zona. Al fondo del puerto, los viajeros desembarcarán en unas carpas habilitadas a tal efecto. Los primeros en bajar del crucero serán los españoles.