Hantavirus, última hora en directo: el MV Hondius continúa su ruta hacia Tenerife, donde llegará el domingo

El crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, tiene previsto atracar en la isla canaria de Tenerife el próximo domingo. Los 14 españoles a bordo serán trasladados en un avión militar hasta Madrid, donde está previsto que guarden cuarentena, mientras que los extranjeros serán repatriados a su llegada. Sanidad prepara un informe jurídico para avalar las cuarentenas obligatorias a los pasajeros españoles.

El barco tiene previsto fondear, que no atracar, en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona. Una vez allí, los extranjeros serán repatriados a sus países de origen en cuanto lleguen a la isla canaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, han mantenido una conversación telefónica en relación a la situación del barco y sus ocupantes. Según han informado fuentes del Gobierno, la conversación entre Sánchez y Clavijo se ha desarrollado "en el marco de la colaboración entre instituciones y la lealtad institucional que requiere el momento".