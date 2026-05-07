Protección Civil garantiza riesgo cero de contagio en la repatriación del crucero MV Hondius hacia Tenerife
- Barcones asegura que los pasajeros serán evacuados en lancha y no habrá contacto con la población
- Los catorce españoles a bordo serán trasladados en un avión militar al hospital Gómez Ulla de Madrid
En una rueda de prensa celebrada la tarde de este jueves en Madrid, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha detallado el complejo operativo diseñado para la llegada del crucero MV Hondius a aguas españolas.
Acompañada por el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, Barcones ha querido enviar un mensaje de tranquilidad ante el brote de hantavirus que afecta al buque, asegurando con rotundidad que "no habrá ninguna posibilidad de contagio" durante el proceso de traslado del pasaje ni riesgo alguno para la población canaria.
Operativo de seguridad en Tenerife
La responsable de Protección Civil ha confirmado que el protocolo logístico se ha diseñado para minimizar cualquier exposición. Según ha explicado, el buque "no atracará" en el puerto de Granadilla de Abona el próximo domingo, sino que "solo fondeará" en sus proximidades. Esta medida es clave para evitar que el barco toque costa directamente.
Barcones ha precisado que la evacuación se realizará mediante una "lancha o nave nodriza" que recogerá a los pasajeros para llevarlos directamente al aeropuerto de Tenerife Sur. En este sentido, ha destacado que la distancia entre el punto de desembarco y el aeródromo es de apenas "11 kilómetros" y ha garantizado que se trabaja para que la logística se realice con las "máximas garantías de seguridad".
"Donde hoy se presenta alguna incertidumbre va a haber certezas", ha sentenciado la secretaria general, subrayando que el Gobierno español y las autoridades europeas colaboran estrechamente para que la operación sea lo más "segura y rápida" posible.
Situación clínica y traslado a Madrid
Respecto a los 14 ciudadanos españoles que se encuentran a bordo, Barcones ha indicado que, tras una revisión médica inicial por parte de Sanidad Exterior dentro del propio barco, serán trasladados en un avión militar hacia la base aérea de Torrejón de Ardoz y, posteriormente, al hospital Gómez Ulla de Madrid.
Aunque ha trascendido que la cuarentena podría tener un carácter voluntario apelando al "sentido común", Barcones ha recordado que el ordenamiento jurídico español "tiene previstas" este tipo de situaciones de urgencia sanitaria.
En la misma línea, ha expresado su confianza en que los repatriados colaborarán plenamente, ya que "todos los españoles van a querer ser trasladados al hospital que da las mayores garantías".
Por su parte, el contexto epidemiológico aportado por la OMS confirma que, de los ocho casos sospechosos iniciales, ya hay cinco casos confirmados por laboratorio, mientras que el resto del pasaje que permanece en el barco se encuentra actualmente asintomático.
El operativo de Protección Civil se mantendrá activado bajo el mecanismo de cooperación de la Unión Europea hasta que todos los extranjeros sean igualmente repatriados a sus países de origen.