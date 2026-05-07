Protección Civil garantiza riesgo cero de contagio en la repatriación del crucero MV Hondius hacia Tenerife

En una rueda de prensa celebrada la tarde de este jueves en Madrid, la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha detallado el complejo operativo diseñado para la llegada del crucero MV Hondius a aguas españolas.

Acompañada por el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, Barcones ha querido enviar un mensaje de tranquilidad ante el brote de hantavirus que afecta al buque, asegurando con rotundidad que "no habrá ninguna posibilidad de contagio" durante el proceso de traslado del pasaje ni riesgo alguno para la población canaria.

Operativo de seguridad en Tenerife La responsable de Protección Civil ha confirmado que el protocolo logístico se ha diseñado para minimizar cualquier exposición. Según ha explicado, el buque "no atracará" en el puerto de Granadilla de Abona el próximo domingo, sino que "solo fondeará" en sus proximidades. Esta medida es clave para evitar que el barco toque costa directamente. ¿Qué es el hantavirus? ¿Cómo se contagia? Claves sobre el brote que ha dejado tres muertos en un crucero Álvaro Caballero Barcones ha precisado que la evacuación se realizará mediante una "lancha o nave nodriza" que recogerá a los pasajeros para llevarlos directamente al aeropuerto de Tenerife Sur. En este sentido, ha destacado que la distancia entre el punto de desembarco y el aeródromo es de apenas "11 kilómetros" y ha garantizado que se trabaja para que la logística se realice con las "máximas garantías de seguridad". "Donde hoy se presenta alguna incertidumbre va a haber certezas", ha sentenciado la secretaria general, subrayando que el Gobierno español y las autoridades europeas colaboran estrechamente para que la operación sea lo más "segura y rápida" posible.