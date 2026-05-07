El Gobierno critica el "ruido" por el hantavirus e insiste en que hubo múltiples llamadas con Canarias, que pide "lealtad"

El choque político por la gestión del brote de hantavirus entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario sigue 48 horas después de conocerse la decisión de que el crucero donde se han registrado los contagios atraque en Tenerife. A las críticas del Ejecutivo autonómico por la falta de información se ha sumado este jueves el debate sobre la obligatoriedad de la cuarentena para los 14 pasajeros españoles.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado el "ruido político, que no genera confianza", ha asegurado que habló en cuatro ocasiones con Fernando Clavijo. Sin embargo, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, muy crítica, ha señalado en los pasillos del Congreso que aún no conocen qué criterios técnicos sustentan la decisión: "No sé qué entiende este Gobierno por gobernanza, por lealtad institucional, cómo puede decir que se ha dado toda la información".

"No entiendo el ruido político, ha habido un contacto estrecho y puntual" La titular de Sanidad insiste en que no entiende "como alguien al que acabas de llamar niega las llamadas a la mañana siguiente" y ha detallado que desde las 20:00 hasta las 23:30 horas habló en cuatro ocasiones con el presidente canario. "No entiendo el ruido político cuando ha habido un contacto estrecho y puntual", ha afirmado la ministra en La Hora de La 1, donde ha asegurado que tomaron la decisión de que el crucero atracara en el puerto español más próximo en la reunión con la OMS y el ECDC y que previamente ya habían mantenido reuniones a nivel técnico con los directores generales de salud pública de todas las comunidades incluida Canarias. 15.22 min Sanidad apela al "sentido común" de los evacuados para no imponer la cuarentena: "Tenemos herramientas legales"

CC insiste en la falta de información y lamenta que Sánchez no reciba a Clavijo Valido ha advertido que 48 horas después todavía no tienen respuestas sobre "qué criterios científicos" sustentan la decisión "que se dio a Canarias como hecha" y que no lo entienden después de que el director de la OMS haya dicho que lo recomendable es que se desembarque lo antes posible para evitar nuevos contagios, lo que avalaría que la evacuación de los pasajeros se hubiera producido desde Cabo Verde. El Ejecutivo lo que ha hecho es "mandar un Whatsapp con la decisión tomada", ha señalado la diputada canaria que ha criticado los distintos criterios sobre la voluntariedad de la cuarentena en el seno del Gobierno. "Si no hay credibilidad y las informaciones cambian no se puede establecer un protocolo", ha advertido. La información de la que disponen en el Ejecutivo canario dos días después, agrega Valido, "sigue siendo insuficiente para abordar una crisis sanitaria a este nivel".

Diferencias entre Sanidad y Defensa sobre la voluntariedad de la cuarentena Tras las declaraciones de la ministra de Defensa Margarita Robles sobre la voluntariedad de la cuarentena, la ministra de Sanidad ha asegurado que los 14 pasajeros españoles del buque van a cumplir la cuarentena porque "depende de un criterio de Salud pública" y el Estado tiene las "herramientas legales", entre ellas una Ley Orgánica de Salud Pública, para obligar a ese aislamiento. En cualquier caso se ha mostrado convencida del "sentido común y la voluntariedad de las propias personas que quieren proteger a la población" y considera que tanto las familias como los miembros del pasaje son "lo suficientemente responsables". Robles asegura que la cuarentena de los 14 pasajeros españoles del crucero con el brote de hantavirus es voluntaria Tanto la titular de Sanidad como el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tenían previsto reunirse este jueves en la sede del Ministerio de Sanidad, a las 12:00 horas, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras denunciar la "deslealtad" por el traslado del crucero con casos de hantavirus detectados, que llegará en tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife. El Ejecutivo central tiene previsto mantener hasta siete reuniones de seguimiento de la situación del crucero MV Hondius, en tres de las cuales también va a estar representado el Gobierno canario, según han señalado fuentes de Moncloa. Además de la reunión prevista a las 12:00 con Clavijo, los departamentos de Sanidad e Interior tenían previsto un encuentro a las 9:00 con el Ejecutivo canario y otro a las 19:00 horas. Las otras cuatro reuniones están previstas a las 9:30, entre los departamentos de Sanidad, Interior y Política Territorial con las delegaciones del Gobierno, a las 11:00 con el Mecanismo Europeo, a las 12:30 de seguimiento y coordinación entre los departamentos de Sanidad, Interior y Asuntos Exteriores y a las 14:00 horas una reunión del HSC (Comité de seguridad sanitary UCPM con los países miembros para la coordinación de la emergencia.