Un juez de Nueva York publica una supuesta nota de suicidio de Epstein

Un juez federal de Nueva York ha publicado una aparente nota de suicidio supuestamente escrita por el fallecido pederasta Jeffrey Epstein, hallado muerto en su celda en 2019, que habría sido encontrada por el excompañero de celda del magnate y que incluye la frase: "Es un placer poder elegir el momento de decir adiós".

"Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!. Así que resultaron cargos de hace 15 años", comienza el texto, publicado en un expediente judicial por el juez Kenneth Karas, encargado de supervisar el caso del compañero de celda del multimillonario, Nicholas Tartaglione. Según los registros del tribunal, este declaró haber descubierto la nota en julio de 2019, después de que Epstein fuera hallado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello, un episodio al que sobrevivió, aunque dos semanas después fue encontrado sin vida a los 66 años en el Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan, en un incidente que fue declarado suicidio.

La nota, según las descripciones públicas de Tartaglione, estaba escondida dentro de un libro en su celda compartida y fue presentada por sus abogados.

"Es un placer poder elegir el momento de decir adiós. ¿Qué quieren que haga? ¡Que me eche a llorar! ¡No es divertido, no vale la pena!", agrega la supuesta carta de suicidio.

La que sería la última carta de Epstein no había sido encontrada entre las millones de páginas y carpetas judiciales que el Departamento de Justicia publicó sobre el caso entre diciembre y enero pasados, que generó revelaciones sobre sus vínculos con figuras de alto nivel como su antiguo amigo el presidente de EE.UU Donald Trump, el también exmandatario Bill Clinton y el expríncipe Andrés de Inglaterra, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, le despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.

La supuesta nota de suicidio, cuya veracidad no ha sido comprobada por medios estadounidenses, ha sido hecha pública después de que el diario The New York Times solicitara al tribunal la semana pasada que divulgara el documento en el que Tartaglione describía la nota y cómo llegó a su posesión, según relata la agencia EFE.

El compañero de celda, que cumple cuatro cadenas perpetuas consecutivas por asesinatos relacionados con drogas, mencionó la nota en una entrevista de podcast el año pasado, pero el tema cobró gran relevancia después de que The New York Times informara sobre su existencia el jueves pasado.

Epstein se declaró culpable en 2008 en Florida de solicitar prostitución a una menor. Esa condena derivó en un polémico acuerdo con la fiscalía y una breve pena de cárcel. Sin embargo, fue arrestado nuevamente en julio de 2019 y acusado de trata sexual de menores, por reclutar y abusar de niñas menores de edad en Nueva York y Florida.

00.51 min Cinco sobrevivientes del caso Epstein denuncian por primera vez la sistemática explotación a la que fueron sometidas

La nota fue presentada en relación con el caso penal de Tartaglione. Según la agencia Reuters, el juez Karas no encontró ninguna razón legal para mantenerla bajo secreto de sumario, aunque tampoco avaló su autenticidad ni evaluó su cadena de custodia. En cambio, consideró que estas cuestiones eran irrelevantes para la decisión de desclasificarla.

Al ordenar la desclasificación, el juez rechazó las preocupaciones sobre la privacidad, teniendo en cuenta la muerte de Epstein y el amplio debate público sobre la supuesta nota.