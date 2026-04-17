Se estrecha el cerco sobre el primer ministro del Reino Unido por los vínculos del exembajador en EE.UU. con Epstein

La sombra del caso Epstein sigue planeando sobre el Reino Unido a cuenta de Peter Mandelson, ex embajador en Estados Unidos, al conocerse que Mandelson no superó la verificación de seguridad antes de asumir este cargo. El primer ministro Keir Starmer desconocía este hecho hasta esta semana: “Ni el primer ministro ni ningún miembro del gobierno sabían que a Peter Mandelson se le había concedido la acreditación de seguridad de nivel más alto en contra del consejo del Servicio de Verificación de Seguridad del Reino Unido", dijo un portavoz gubernamental en un comunicado en el que precisaba que la decisión había sido tomada por por funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La revelación ha intensificado la presión sobre el gobierno, ya que Mandelson está siendo investigado por supuestamente filtrar documentos oficiales al delincuente sexual Jeffrey Epstein. El diplomático fue destituido en septiembre, cuando se conocieron detalles de su relación con Epstein, desencadenando un escándalo que ya ha provocado la salida de varios altos cargos, y la petición de dimisión de Starmer por parte de Anas Sarwar, líder del Partido Laborista Escocés, temeroso de lo que pueda ocurrir en las elecciones autonómicas del 7 de mayo en Escocia.

Starmer ha pedido disculpas por el nombramiento, pero ha defendido sus propias acciones, acusando a Mandelson de haber creado “una letanía de engaños” sobre sus vínculos con Epstein y ha prometido publicar documentos sobre cómo fue designado Mandelson.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Starmer había “iniciado un proceso para esclarecer los hechos” sobre la verificación, precisando que el ministerio “trabajaba con urgencia para cumplir con ese proceso”.

Mandelson fue destituido en septiembre

Una investigación del diario británico 'The Guardian' reveló hoy que Mandelson, quien fue 'número dos' en el Ejecutivo presidido por Gordon Brown entre 2009 y 2010, no superó la verificación de antecedentes de seguridad en enero de 2025, pero el Foreign Office anuló la decisión para garantizar su acceso al cargo en Washington tras haber sido ya nombrado por Starmer.

El Gobierno se ha comprometido a reformar el sistema de verificación y “corregir las debilidades” detectadas.

El reportaje señalaba también que los funcionarios estaban considerando no publicar los documentos que revelarían que Mandelson no había obtenido la autorización de seguridad.

En esta línea, Downing Street apuntó a que el proceso de investigación estuvo auspiciado por el Foreign Office y la decisión de conceder a Mandelson la autorización de seguridad fue tomada por los funcionarios de este ministerio.

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Por ello, una vez informado, Starmer ordenó con urgencia a los funcionarios que aclarasen los motivos por los que se había concedido a Mandelson la habilitación de seguridad, para así trasladar la información a la Cámara de los Comunes, agregó el Foreign Office.

El Gobierno británico reiteró su compromiso de cumplir con la moción parlamentaria de divulgar "en su totalidad y lo antes posible" los documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson como embajador, incluidos los referidos a la investigación de seguridad que gestionó el Foreign Office.

Mandelson no ha comentado públicamente las acusaciones de filtración, y un abogado que lo representa tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

Mandelson, de 72 años, fue destituido del puesto más prestigioso del servicio diplomático británico en septiembre, cuando comenzaron a conocerse los detalles de su relación con Epstein.

Su vínculo con el delincuente sexual, que murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual, está en el centro de un escándalo político que ya ha provocado la dimisión de dos altos cargos del gobierno.

La oposición acusa a Starmer de haber engañado al Parlamento

Estas nuevas revelaciones han vuelto a poner bajo presión a Starmer, cuya impopularidad es cada vez mayor a las puertas de las elecciones locales del 7 de mayo, mientras crecen las voces en la oposición que piden su dimisión.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, acusó hoy al primer ministro de haber engañado al Parlamento por decir que el proceso se llevó a cabo en la forma debida, afirmar erróneamente que Mandelson había superado la investigación previa y no facilitar los documentos exigidos para revelar los detalles del nombramiento.

"Cada una de estas tres cuestiones supone un problema muy grave para el primer ministro. A menos que pueda demostrar que las tres son erróneas, se encuentra sin duda en una situación que le obliga a dimitir", escribió.

Otras formaciones como los Liberal Demócratas, Los Verdes y el populista de derechas Reform UK también han instado a Starmer a abandonar su cargo.

Esta situación vuelve a poner el punto de mira en Downing Street, residencia del primer ministro en Reino Unido, apenas cuatro años después de que Boris Johnson se viera obligado a dimitir en 2022 de su cargo de primer ministro, en parte por meses de titulares embarazosos sobre fiestas ilegales en edificios gubernamentales durante la pandemia y en parte por acusaciones de haber engañado al Parlamento.