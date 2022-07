Hace un mes, Johnson sobrevivió a una moción de confianza interna planteada por su partido tras la publicación del informe sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia. Pero ni el partygate ni el Brexit han sido los responsables de su salida, sino la falta de confianza de sus compañeros a lo largo de los últimos meses. La gestión de la renuncia de un alto funcionario acusado de abusos sexuales, Chris Pincher, fue la gota que colmó el vaso la pasada semana. Entonces, Johnson aseguró desconocer las denuncias contra Pincher, pero finalmente reconoció que se había "olvidado" del caso cuando le dio otro cargo.

Y es que el 'partygate' y el caso Pincher han dado paso al mayor número de dimisiones en el seno de un primer ministro desde el récord alcanzado durante el convulso mandato de Theresa May, según datos del Institute for Government.

“With the resignation of Michelle Donelan, after 36 hours or so as education secretary, we have now had 45 ministerial resignations from Johnson's government



If reports are to be believed, the 46th - the PM himself - will be coming shortly pic.twitter.com/23XmOtoXG5“