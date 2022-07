Nuevos miembros del Gobierno del conservador Boris Johnson -un secretario de Estado, una ayudante en el ministerio de Transporte y el secretario de Estado de Economía- han presentado este miércoles su dimisión, después de las sorpresivas renuncias de Rishi Sunak como titular de Economía y de Sajid Javid como responsable de Sanidad.

El secretario de Estado de la Infancia, el diputado Will Quince, la ayudante parlamentaria en el ministerio de Transporte, la diputada Laura Trott, y el secretario de Estado de Economía, John Glen, han anunciado este miércoles sus renuncias al estar descontentos con los escándalos que han salpicado al jefe del Gobierno.

“With great sadness and regret, I have this morning tendered my resignation to the Prime Minister after I accepted and repeated assurances on Monday to the media which have now been found to be inaccurate.



I wish my successor well - it is the best job in government. pic.twitter.com/65EOmHd47p“