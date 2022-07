Reino Unido

El Ejecutivo de Johnson afirmó este lunes que el primer ministro no tenía constancia de que hubiera acusaciones contra Pincher cuando fue nombrado jefe de Disciplina de la formación en febrero.

Pero en un giro al caso, McDonald, que fue el funcionario de mayor rango del Ministerio de Asuntos Exteriores entre 2015 y 2020, ha enviado una carta a la comisión parlamentaria sobre estándares en la que contradice al Gobierno y afirma que la Oficina de Johnson está haciendo "afirmaciones inexactas".

"En el verano de 2019, poco después de que fuera nombrado ministro de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, un grupo de funcionarios se quejó sobre el comportamiento del señor Pincher. Una investigación confirmó la denuncia. El señor Pincher se disculpó y prometió no repetir la conducta inapropiada", explica McDonald en su carta, que también ha publicado en las redes sociales.

“This morning I have written to the Parliamentary Commissioner for Standards - because No 10 keep changing their story and are still not telling the truth. pic.twitter.com/vln9FU4V50“