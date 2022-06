El Partido Conservador británico ha sufrido una nueva derrota electoral que añade presión sobre el primer ministro, Boris Johnson, debilitado políticamente tras una serie de malos resultados y de haber superado una moción de confianza interna.

Los tories han perdido los escaños de las circunscripciones de Wakefield (norte de Inglaterra) y Tiverton & Honiton (oeste) en unas elecciones parciales celebradas este jueves. Los dos distritos electorales han tenido que volver a las urnas después de que sus diputados hayan dimitido por sendos escándalos.

En Wakefield han vencido los laboristas, que han recuperado el escaño perdido en 2019, mientras en Tiverton & Honiton, zona tradicionalmente conservadora, se ha impuesto el liberal-demócrata Richard Foord. "Johnson debería irse, e irse ahora", ha dicho Foord al celebrar su victoria.

Por su parte, el líder laborista, Keir Starmer, ha asegurado desde Wakefield que el resultado es un "juicio claro" y que el país ha perdido la confianza en los tories y en Johnson. "Si tuvieran decencia, deberían echarse a un lado por el bien del país", ha añadido.

El presidente del Partido Conservador dimite para asumir la "responsabilidad"

Tras conocerse los resultados, el presidente honorario del Partido Conservador, Oliver Dowden, ha presentado este viernes su dimisión con efecto inmediato.

Dowden ha reconocido que la pérdida de estos escaños es el último de una "serie de resultados muy pobres para el partido".

"Nuestros partidarios están enfadados e insatisfechos por los hechos recientes, y comparto sus sentimientos - ha explicado en una carta a Johnson - No podemos seguir como si nada. Alguien debe asumir la responsabilidad y he concluido que, en estas circunstancias, no estaría bien que yo siguiera en el puesto".

Varios diputados han mostrado su apoyo a Dowden en redes sociales, y han asegurado que no es el culpable de la derrota.