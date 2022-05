Las elecciones locales celebradas este jueves en el Reino Unido eran la primera prueba para el primer ministro, Boris Johnson, y para su partido, el Conservador, después del partygate, el escándalo de las fiestas en Downing Street en plena pandemia.

Los resultados son aún iniciales: solo se han escrutado la mitad de los colegios electorales en Inglaterra y ha comenzado el recuento en Escocia y Gales. Los definitivos se conocerán en la tarde de este viernes, o incluso el sábado, al igual que los de las elecciones a la asamblea de Irlanda del Norte.

Los datos parciales permiten concluir que el resultado ha sido malo para los conservadores, pero no tanto como se esperaba y como vaticinaban las encuestas. Han perdido ayuntamientos y concejalías (especialmente en Londres, donde han sido desalojados de Westminster), pero no ha sido una catástrofe, y ni el Partido Laborista ni su líder, Keir Starmer, pueden atribuirse una victoria clara fuera de la capital.

Malos resultados para los tories, pero no tan buenos para los laboristas

"Probablemente no ha sido tan malo como los tories temían en sus peores pesadillas, pero no es que haya sido muy bueno para ellos", explica, en declaraciones a RTVE.es, Paul Webb, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Sussex. Webb estima que la ventaja global de los laboristas sobre los conservadores puede ser de un 4 %, en línea con lo que indican las encuestas nacionales recientes.

Martin Baxter, fundador y director del centro de análisis Electoral Calculus, cree que el laborismo ha hecho algún progreso, pero que "los números sugieren que la cosa no les irá tan bien como esperaban". "No es 'superterrible' para los conservadores", subraya.

Baxter señala que parte de la explicación es que los conservadores han logrado mantener un gran apoyo de los votantes del Brexit, lo que explica también la victoria de los laboristas en Londres, donde los votantes se mostraron favorables a continuar en la Unión Europea en el referéndum de 2016. "Puede que aún estemos recreando las guerras del Brexit, diez años después", ironiza.

Georgia Gilholy, periodista de la web Politics.co.uk, especializada en información política y Parlamentaria, califica las victorias laboristas fuera de Londres de "modestas", y las relaciona con la poca confianza que aún genera Starmer. Los tories han perdido terreno en zonas que pueden considerar "marginales" para sus planes de conservar el poder, pero que aun así pueden ser imprescindibles si las próximas elecciones generales son reñidas, estima Gilholy.

"Las cosas no van mejor para el Gobierno, y no parece que vayan a ir mejor - resume la periodista- pero eso no significa que el laborismo vaya a tener una tremenda victoria en 2024, es más complicado que eso".