El tiempo hoy 10 de diciembre en España: lluvias y temperaturas en descenso en buena parte de la Península

Este miércoles predominará la inestabilidad en buena parte de España. Un frente dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, tendiendo a abrirse claros en el extremo noroeste a lo largo del día, y sin llegar a afectar a la fachada oriental ni a Baleares, donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, según la previsión de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

Se darán precipitaciones en amplias zonas de la Península, aunque tenderán a menos a lo largo del día. Serán de carácter ocasional y disperso en el extremo noroeste y no se espera que alcancen al tercio oriental ni a Baleares. El cuadrante suroeste recibirá los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes en Huelva. También podrían ser localmente fuertes en áreas aledañas o persistentes en el oeste del sistema Central.

En Canarias la cola del frente dejará cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en vertientes norte y este de las islas, también posibles de forma ocasional en el resto, y con una tendencia a cesar y abrirse claros.

Máximas este miércoles 9 de diciembre EL TIEMPO TVE