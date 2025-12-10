El tiempo hoy 10 de diciembre en España: lluvias y temperaturas en descenso en buena parte de la Península
Este miércoles predominará la inestabilidad en buena parte de España. Un frente dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, tendiendo a abrirse claros en el extremo noroeste a lo largo del día, y sin llegar a afectar a la fachada oriental ni a Baleares, donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos nubosos, según la previsión de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).
Se darán precipitaciones en amplias zonas de la Península, aunque tenderán a menos a lo largo del día. Serán de carácter ocasional y disperso en el extremo noroeste y no se espera que alcancen al tercio oriental ni a Baleares. El cuadrante suroeste recibirá los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes en Huelva. También podrían ser localmente fuertes en áreas aledañas o persistentes en el oeste del sistema Central.
En Canarias la cola del frente dejará cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles en vertientes norte y este de las islas, también posibles de forma ocasional en el resto, y con una tendencia a cesar y abrirse claros.
Máximas en descenso
Las temperaturas máximas irán en descenso en Canarias y en la mayor parte de la Península, de forma localmente notable en zonas de la meseta Sur y del interior de Andalucía. Pocos cambios en Baleares y algunos aumentos en litorales y depresiones del nordeste peninsular, sur de Galicia y oeste de Castilla y León.
Las mínimas descenderán en el Cantábrico, cuadrante noroeste peninsular y Ampurdán, con pocos cambios en las islas y predominio de los aumentos en el resto, más acusados en el Ebro y depresiones de la vertiente atlántica sur. Heladas débiles en el Pirineo.
Soplará viento flojo en general en la Península y Baleares, con algún intervalo moderado en litorales e islas. Predominio de las componentes sur y oeste al principio tendiendo a rolar a componente este a lo largo del día. Viento flojo del oeste en Canarias tendiendo a norte moderado.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es.