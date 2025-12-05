El tiempo este viernes 5 de diciembre en España: mucha nubosidad, lluvias y mejora de las temperaturas

En general la situación atmosférica se mantiene con un tiempo inestable y lluvioso en la mayor parte del norte peninsular. A la espera de la llegada de nuevos sistemas frontales, por tanto con unos cuantos días de bastantes nubes por delante y de nuevas lluvias.

En general, las precipitaciones van a ser este viernes algo intensas sobre todo a primeras horas en la zona del Cantábrico aunque luego irán remitiendo, también habrá chubascos en el sudeste del país. Donde más va a llover es en Galicia, sobre todo en Pontevedra y en el sur de A Coruña que se extenderían hacia Asturias y León.

En las montañas del tercio norte nevará, y también podría hacerlo en las del centro y sureste, con cotas entre 1.300 y 1.600 metros. En el Pirineo la nieve caerá desde 1000–1200 metros y se esperan acumulaciones importantes, subiendo la cota por encima de 2.000 metros al final.

Mapa de previsión del tiempo en España el 5 de diciembre de 2025 Tiempo RTVE

Las temperaturas tienden a subir, las mínimas y las máximas. Hablamos de valores mínimos que no bajan de los 4 o 5 grados y unas máximas que se encuentran entre los 10 y los 14 y los 16, llegando a superar los 20 en Andalucía y Murcia.

Mapa de España con la previsión de las temperaturas mínimas el 5 de diciembre de 2025 Tiempo RTVE

El viento será de tramontana en el Ampurdán, aunque irá perdiendo fuerza, y alisio moderado en Canarias. En el Cantábrico y el noroeste peninsular soplarán vientos del sur y suroeste, y en el resto predominarán vientos moderados del oeste. Podrán darse rachas muy fuertes en el mar Balear, Sierra de Tramontana, zonas del tercio este peninsular y en Alborán, que irán disminuyendo, mientras que en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental tenderán a intensificarse.

El tiempo del sábado El sábado será todavía nuboso y lluvioso en la vertiente atlántica, sobre todo con lluvias persistentes en Galicia, pero un ambiente más despejado sobre todo en zonas mediterráneas subiendo claramente las temperaturas con heladas en los Pirineos.