El Langui vuelve a La Revuelta como campeÃ³n del mundo y anuncia un concierto Ãºnico de La ExcepciÃ³nÂ enÂ 2026

Rapero, actor y ahora también deportista de élite. En poco más de un año desde que se inició en la práctica de la boccia como deportista federado, el Langui ha conquistado ya títulos autonómicos, nacionales e internacionales. Por si fuera poco con un 2025 exitoso en lo deportivo, el rapero ha anunciado en primicia en La Revuelta el regreso a los escenarios de La Excepción, uno de los grupos claves de principios de los años 2000, con un concierto único en Madrid en junio de 2026.

El Langui es campeón del mundo de boccia Juan Manuel Montilla, a.k.a. Langui, ya contó en su primera visita a La Revuelta, en marzo de 2025, que había empezado a competir en el deporte paralímpico de la boccia, alzándose con el título de la liga andaluza, donde reside desde hace años. En apenas unos meses se carrera ha crecido exponencialmente, ya que el artista conquistó también la Copa de España de su categoría, se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España y fue convocado por la selección española. En su primera competición internacional, en Italia, el Langui se estrenó por todo lo alto, proclamándose campeón en la prueba por equipos, a lo que sumó un bronce individual. 25.22 min La Revuelta | La Excepción anuncia en primicia su vuelta a los escenarios