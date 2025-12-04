El Langui vuelve a La Revuelta como campeÃ³n del mundo y anuncia un concierto Ãºnico de La ExcepciÃ³nÂ enÂ 2026
- La Excepción vuelve a subirse a los escenarios por primera vez desde 2019 en La Revuelta
- La nueva anécdota de Dani Rovira en un mes "deplorable" sexualmente: "Lo dejé a medias"
Rapero, actor y ahora también deportista de élite. En poco más de un año desde que se inició en la práctica de la boccia como deportista federado, el Langui ha conquistado ya títulos autonómicos, nacionales e internacionales. Por si fuera poco con un 2025 exitoso en lo deportivo, el rapero ha anunciado en primicia en La Revuelta el regreso a los escenarios de La Excepción, uno de los grupos claves de principios de los años 2000, con un concierto único en Madrid en junio de 2026.
El Langui es campeón del mundo de boccia
Juan Manuel Montilla, a.k.a. Langui, ya contó en su primera visita a La Revuelta, en marzo de 2025, que había empezado a competir en el deporte paralímpico de la boccia, alzándose con el título de la liga andaluza, donde reside desde hace años. En apenas unos meses se carrera ha crecido exponencialmente, ya que el artista conquistó también la Copa de España de su categoría, se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España y fue convocado por la selección española. En su primera competición internacional, en Italia, el Langui se estrenó por todo lo alto, proclamándose campeón en la prueba por equipos, a lo que sumó un bronce individual.
La Excepción anuncia su regreso en La Revuelta
A su éxito deportivo se añade ahora el anuncio en primicia en La Revuelta del regreso de La Excepción a los escenarios. Y es que, aunque nunca han dejado de trabajar juntos dentro de las limitaciones del tiempo, llevaban desde 2019 sin hacer ninguna gira y en junio de 2026 volverán a subirse a las tablas con un concierto único en Madrid. “Después ya veremos qué pasa”, comentaban los raperos, con la esperanza de poder anunciar una nueva gira para 2027. La casualidad ha querido que coincidieran en La Revuelta con quien fue, precisamente, el padrino de su tour anterior, el actor y cómico Dani Rovira. Los nostálgicos del hip-hop dosmilero están de enhorabuena con el regreso del grupo de Pan Bendito, que ha refrescado la memoria del público con un popurrí de algunos de sus grandes éxitos en La Revuelta. Vuelve a disfrutar de himnos que, con toda seguridad, has escuchado alguna vez, como “Oye compai” o “Amos chacho”.