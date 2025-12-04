España se retira de Eurovisión 2026 tras la decisión de la UER de permitir la participación de Israel

España se retira del festival de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya votado a favor de cambiar las normas del certamen en su Asamblea General de este jueves, lo que implica que Israel podrá participar en la edición de 2026. Además de la delegación española, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda también han anunciado su salida del festival.

RTVE ha anunciado que su salida implicará además que no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 de ese mismo mes.

España, junto a otros siete países, había solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea, pero la presidencia de la UER ha denegado una votación específica sobre la participación de Israel. "Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo", según un comunicado de la corporación.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha afirmado en un mensaje en X que "lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado".

La UER ha explicado en un comunicado que el respaldo al cambio de normas, "diseñado para reforzar la confianza, la transparencia y la neutralidad del evento", implica que "todos los miembros" que quieran presentarse a Eurovisión y cumplan con esta nueva revolución podrán hacerlo. Pese a que algunas delegaciones, incluida RTVE, habían planteado una votación secreta posterior, "una gran mayoría" entendieron que "no había necesidad".

La presidenta de la UER, Delphine Ernotte Cunci, ha subrayado en la nota que el resultado de la asamblea demuestra el "compromiso común" para "proteger la transparencia y la confianza" en "el mayor evento de música en directo del mundo". "Me gustaría agradecer a todos los miembros las contribuciones respetuosas y constructivas durante la sesión de hoy", ha añadido, sin aludir a las retiradas ya anunciadas.

La lista completa de participantes, "antes de Navidad" El director del festival, Martin Green, ha defendido la posición de una mayoría de miembros que han coincidido en que el certamen "no debe utilizarse como escenario político", en aras de la "neutralidad" y pese a que "unas pocas" delegaciones se han mostrado críticas. Serían "unos cinco" países, lo que implica que "unos 35" se sumarán a las celebraciones del próximo año en Austria, que coinciden además con el septuagésimo aniversario. Ahora, los países que quieran participar en Eurovisión deberán postularse y la lista completa se conocerá "antes de Navidad", según la UER. La radiotelevisión pública de Islandia ha anunciado que debatirá su posición el próximo miércoles, 10 de diciembre, al igual que la de Bélgica, que prevé pronunciarse "en los próximos días". La cadena pública israelí, Kan, ya ha dado por hecho que Israel seguirá en el evento y el presidente, Isaac Herzog, ha celebrado esta posibilidad. "Israel se merece estar representado en todos los escenarios del mundo", ha dicho Herzog, en un mensaje en el que también ha dado las gracias a los "amigos" por "defender el derecho de Israel de seguir contribuyendo y compitiendo en Eurovisión". ““

Petición directa de expulsión RTVE envió una carta en mayo a la UER en la que solicitaba la apertura de un debate sobre la participación de Israel en el festival y en septiembre elevó el órdago amenazando de manera directa con la retirada. El presidente de la corporación, José Pablo López, había lamentado este mismo jueves, horas antes de la reunión, que la dirección de la UER y Eurovisión sometiesen al certamen "a la mayor tensión interna de su historia". "Nunca se debería haber llegado a este punto. Las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovisión se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la asamblea", ha señalado. ““ El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha posicionado públicamente a favor de la expulsión israelí. "Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició la invasión de Rusia y se le exigió la salida de competiciones internacionales y no participar en Eurovisión, tampoco, por tanto, debería hacerlo Israel. No podemos permitirnos dobles estándares en la cultura", reclamó en mayo.