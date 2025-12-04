España se retira de Eurovisión 2026 tras la decisión de la UER de permitir la participación de Israel
- El presidente de RTVE: "Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos"
- Irlanda, Países Bajos y Eslovenia tampoco participarán en el festival del próximo año
- Preguntas y respuestas sobre el certamen a partir de ahora
España se retira del festival de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya votado a favor de cambiar las normas del certamen en su Asamblea General de este jueves, lo que implica que Israel podrá participar en la edición de 2026. Además de la delegación española, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda también han anunciado su salida del festival.
RTVE ha anunciado que su salida implicará además que no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 de ese mismo mes.
España, junto a otros siete países, había solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea, pero la presidencia de la UER ha denegado una votación específica sobre la participación de Israel. "Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo", según un comunicado de la corporación.
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha afirmado en un mensaje en X que "lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado".
La UER ha explicado en un comunicado que el respaldo al cambio de normas, "diseñado para reforzar la confianza, la transparencia y la neutralidad del evento", implica que "todos los miembros" que quieran presentarse a Eurovisión y cumplan con esta nueva revolución podrán hacerlo. Pese a que algunas delegaciones, incluida RTVE, habían planteado una votación secreta posterior, "una gran mayoría" entendieron que "no había necesidad".
La presidenta de la UER, Delphine Ernotte Cunci, ha subrayado en la nota que el resultado de la asamblea demuestra el "compromiso común" para "proteger la transparencia y la confianza" en "el mayor evento de música en directo del mundo". "Me gustaría agradecer a todos los miembros las contribuciones respetuosas y constructivas durante la sesión de hoy", ha añadido, sin aludir a las retiradas ya anunciadas.
La lista completa de participantes, "antes de Navidad"
El director del festival, Martin Green, ha defendido la posición de una mayoría de miembros que han coincidido en que el certamen "no debe utilizarse como escenario político", en aras de la "neutralidad" y pese a que "unas pocas" delegaciones se han mostrado críticas. Serían "unos cinco" países, lo que implica que "unos 35" se sumarán a las celebraciones del próximo año en Austria, que coinciden además con el septuagésimo aniversario.
Ahora, los países que quieran participar en Eurovisión deberán postularse y la lista completa se conocerá "antes de Navidad", según la UER. La radiotelevisión pública de Islandia ha anunciado que debatirá su posición el próximo miércoles, 10 de diciembre, al igual que la de Bélgica, que prevé pronunciarse "en los próximos días".
La cadena pública israelí, Kan, ya ha dado por hecho que Israel seguirá en el evento y el presidente, Isaac Herzog, ha celebrado esta posibilidad. "Israel se merece estar representado en todos los escenarios del mundo", ha dicho Herzog, en un mensaje en el que también ha dado las gracias a los "amigos" por "defender el derecho de Israel de seguir contribuyendo y compitiendo en Eurovisión".
Petición directa de expulsión
RTVE envió una carta en mayo a la UER en la que solicitaba la apertura de un debate sobre la participación de Israel en el festival y en septiembre elevó el órdago amenazando de manera directa con la retirada. El presidente de la corporación, José Pablo López, había lamentado este mismo jueves, horas antes de la reunión, que la dirección de la UER y Eurovisión sometiesen al certamen "a la mayor tensión interna de su historia".
"Nunca se debería haber llegado a este punto. Las sanciones a Israel por sus incumplimientos reiterados en Eurovisión se deberían haber adoptado en el ámbito ejecutivo y no trasladando el conflicto a la asamblea", ha señalado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha posicionado públicamente a favor de la expulsión israelí. "Nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició la invasión de Rusia y se le exigió la salida de competiciones internacionales y no participar en Eurovisión, tampoco, por tanto, debería hacerlo Israel. No podemos permitirnos dobles estándares en la cultura", reclamó en mayo.
Alemania, en defensa de la participación israelí
Según López, promotor ante el Consejo de Administración de RTVE de la propuesta de retirada de la delegación española, la UER se ha convertido en una organización condicionada por "intereses políticos y comerciales" que "no se han sabido o querido gestionar".
Además de España, otras delegaciones como Países Bajos, Eslovenia, Irlanda o Bélgica también habían pedido un debate sobre la participación israelí, mientras que en el lado contrario se situaba otro grupo de países entre los que destaca Alemania, otro de los 'Big Five' del certamen. El Gobierno de Austria incluso ha planteado que el país no acoja el evento si Israel no está en él.
La dirección de RTVE se había posicionado además en contra del nuevo reglamento anunciado por la organización y que contempla reducir a la mitad el límite de voto para los espectadores —de 20 a diez— y la introducción de nuevas medidas de seguridad técnicas para bloquear la votación coordinada o fraudulenta.
La candidatura israelí en la última edición de Eurovisión, celebrada en Suiza, recibió la puntuación más alta de los espectadores en el televoto y quedó en segundo lugar, sólo por detrás de Austria, país anfitrión de la edición de 2026. La cita eurovisiva se celebrará del 12 al 16 de mayo del próximo año en la ciudad de Viena.
Pese a las amenazas de una potencial retirada, la dirección de RTVE ha seguido adelante con el Benidorm Fest, el proceso interno del que ha salido en los últimos años el representante español en Eurovisión. En octubre se conocieron los 18 artistas seleccionados para participar en la edición de 2026.
"RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión pero nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos (...) seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España", ha señalado el presidente de RTVE en un mensaje en su cuenta de X.