Irlanda, Países Bajos y Eslovenia también se retiran de Eurovisión 2026

Tras la retirada de RTVE del Festival de Eurovisión 2026, otras televisiones públicas han comenzado a anunciar también su ausencia en la próxima edición del certamen, que tendrá lugar en Viena (Austria). La decisión llega horas después de la 95ª Asamblea General de la UER, celebrada hoy en Ginebra, donde se confirmó la continuidad de Israel como participante en el certamen musical.

RTVE ha confirmado además que su salida implicará no emitir la final del 16 de mayo ni las semifinales del 12 y 14, y ha criticado con dureza la decisión de la UER de impedir una votación secreta solicitada por España y otros siete países sobre la participación de Israel. Según la corporación, esta negativa “acrecenta la desconfianza” en la organización y evidencia “las presiones políticas” que rodean al festival.

Será la primera vez desde 1961 que España quede fuera del Festival de Eurovisión. Hasta ahora, RTVE era la única televisión que había logrado estar presente en todas las finales desde su debut a comienzos de los sesenta con Conchita Bautista. En sus 65 participaciones —incluida la de 2025— España ha conseguido dos victorias: en 1968 con Massiel y su "La La La", y en 1969 con Salomé y "Vivo Cantando". La última presencia española en el certamen corrió a cargo de Melody, que tras imponerse en el Benidorm Fest 2025 con "ESA DIVA", representó al país en Basilea (Suiza), donde terminó en el puesto 24 de 26 con un total de 37 puntos, 10 del televoto y 27 del jurado profesional.

Eslovenia no estará en Eurovisión 2026 La RTV SLO ha anunciado que Eslovenia no estará presente en Eurovisión 2026. En su discurso ante los miembros antes de la decisión, la presidenta del Consejo de Administración de RTV Eslovenia, Natalija Gorščak, les recordó, entre otras cosas, que la UER había rechazado la participación del representante ruso la semana después de la agresión rusa contra Ucrania, y ahora la UER no se atreve a rechazar a Israel. Eslovenia en el Festival de la Canción de Eurovisión

Países Bajos se retira de Eurovisión 2026 La televisión pública neerlandesa, la AVROTROS, ha sido la primera en anunciar su retirada de la 70ª edición del Festival de Eurovisión. "Tras sopesar todas las perspectivas, AVROTROS concluye que, dadas las circunstancias actuales, la participación no puede conciliarse con los valores públicos que son fundamentales para nuestra organización", comenzaba el comunicado de la televisión de los Países Bajos. Taco Zimmerman, director general de la televisión neerlandesa AVROTROS, ha declarado que “la cultura une, pero no a cualquier precio” y que los valores de humanidad y libertad de prensa “no son negociables”. Eslovenia en el Festival de la Canción de Eurovisión Comunicado de la televisión pública de los Países Bajos