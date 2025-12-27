El extravío de un talonario, un despiste y cuentas que no cuadran: claves del Gordo de Villamanín

Solo cuatro días después de la alegría que originó el premio Gordo de la Lotería en Villamanín, León, el pueblo se ha convertido en punto de atención de toda España. Un grupo de once jóvenes que forman parte de la Comisión de Fiestas del pueblo extraviaron un talonario de papeletas, ya vendidas, y no compraron los décimos que correspondían a estas 50 papeletas.

A partir de ahí, con la suerte llamando al pueblo, la alegría, los brindis y la celebración se tornó en preocupación. Las cuentas no cuadraban; algunos de los portadores de las papeletas mostraban su indignación. En fin, un gran revuelo que vamos a intentar explicar de la mejor manera posible.

¿Cuánto dinero ganaron? El premio Gordo de la Lotería Nacional premia con 20.000 euros por euro apostado, 400.000 euros por décimo. En Villamanín compraron 80 décimos y ganaron 32 millones de euros.

¿Qué problema ha habido? Las papeletas vendidas no se corresponden con los décimos de lotería comprados. Se extravió un talonario que hacía de recibo de 50 papeletas vendidas y no se compraron los décimos correspondientes a esas papeletas que, finalmente, resultaron premiadas. Cada papeleta invertía cuatro euros en Lotería de Navidad. Así que 50 papeletas, por cuatro euros, por 20.000 euros del Gordo, suman la cantidad de 4 millones de euros. Pero esos décimos no existen.

¿Quién vendió las participaciones premiadas? La Comisión de Fiestas de Villamanín vendió las participaciones premiadas. Dicha Comisión no está registrada como sociedad. Está integrada por un número de jóvenes que organiza las fiestas del pueblo y las financia con iniciativas como la Lotería de Navidad. Vendieron 450 participaciones del Gordo a cinco euros cada una. Cada poseedor jugaba cuatro y el euro restante era el donativo para la Comisión y para su trabajo de recaudar dinero para las fiestas del pueblo.