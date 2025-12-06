Lotería de Navidad 2025: más de 200 años de historia y medio siglo en retransmisión en RTVE

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad marca el pistoletazo de salida de los festejos navideños en España. Esta tradición, que se celebra el próximo 22 de diciembre, lleva más de 60 años retransmitiéndose a través de la pequeña pantalla, pero su nacimiento, en realidad, se produjo hace más de dos siglos.

El primer sorteo tuvo lugar el 18 de diciembre de 1812. Sin embargo, en aquel momento no se denominaba así; habría que esperar hasta 1892 para que empezara a llamarse "Sorteo de Navidad".

La lotería navideña de 1812 era una más de lo que se conocía como Lotería Moderna, cuya celebración se había iniciado en marzo de ese mismo año en Cádiz. En aquel momento, el entonces ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriano González Carvajal, ideó un medio para incrementar los ingresos del erario público sin quebranto económico para los contribuyentes.

Así, González Carvajal presentó un proyecto de Lotería ante las Cortes de Cádiz, similar al que existía en Nueva España, en México, desde 1771. El 4 de marzo de 1812 se llevó a cabo el primer sorteo de la llamada Lotería Moderna y en diciembre, tuvo lugar el primer sorteo de Navidad. El primer 'Gordo' de la historia fue para el número 03.604 y los décimos no llevaron la denominación de sorteo de Navidad hasta 1897.

Las niñas de San Ildefonso cantaron premios por primera vez en 1984 Hay leyendas que cuentan que los alumnos del Colegio de San Ildefonso se dedicaban a cantar la lotería por las calles de Madrid y por ello hoy siguen al frente de esta tradición. Sin embargo, la relación entre los niños de San Ildefonso y la Lotería Nacional tiene sus raíces en el año 1771, cuando un alumno de esta institución participó por primera vez en el sorteo. El Colegio de San Ildefonso tiene su origen en el siglo XV. Desde su fundación, se sostuvo por la Villa de Madrid; esto lo convierte prácticamente en un símbolo de la ciudad. Esta institución ha atravesado muchas etapas a lo largo de los siglos. Hasta 1973 no estaba permitido que alumnos externos al barrio ingresaran y en 1981, el centro se convirtió en mixto. Así, las niñas pudieron cantar, por primera vez, premios en la Lotería de Navidad en 1984. Últimos días antes del sorteo en la Residencia San Ildefonso: así se preparan las voces de la Navidad INÉS MODRÓN LECUE Con la entrada en vigor de diferentes leyes y decretos en materia de menores, la institución se dividió en dos a fines del siglo XX. El Colegio Público San Ildefonso es ahora uno más en la red de centros dependientes de la Comunidad de Madrid. Por su parte, la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid, la encargada de seguir con la tradición de repartir alegría con los premios, continúa con la labor de acoger a niños y niñas para darles una educación de calidad y los escolariza en diferentes colegios. En la actualidad, la Residencia San Ildefonso alberga a más de medio centenar de niños y niñas de entre seis y 14 años. Cuando llega el momento en el que los menores abandonan la residencia, Loterías y Apuestas del Estado contribuye a la financiación de sus estudios hasta alcanzar el nivel universitario más alto que deseen cursar.