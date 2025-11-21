Ni la fecha del volcán ni la de la dana: 2025, ¿un año sin número fetiche en la Lotería de Navidad?

En la Lotería de Navidad, los españoles se rinden a la superstición. A la hora de comprar un décimo, quienes juegan eligen el número en base a factores de todo tipo: números de la suerte -reinan las terminaciones en 5 o el 7-, capicúa o fechas señaladas. Pero muchos loteros coinciden en que este año no hay un número estrella, a diferencia de lo ocurrido en el pasado.

En la madrileña Doña Manolita, una de las administraciones que más décimos vende y que más premios reparte, han observado que este año se venden muchos décimos con la fecha de la muerte del papa Francisco (21/04/2025) y con la de la elección de su sucesor, León XIV (08/05/2025).

Sin embargo, "cada vez se pide menos una fecha determinada" y ganan peso las que tienen un significado especial para cada uno. "Como por ejemplo en la que ha nacido tu nieto", explica a RTVE Noticias Concha Corona, gerente de la administración. Eso lleva, por ejemplo, a que escaseen las terminadas en 25, que ya suele ser un número muy demandado, pero además este año está asociado a muchas fechas especiales para quienes juegan.

El 29104, número de la dana, se agotó en días Esta tendencia a una mayor personalización de los números se rompe cuando un "acontecimiento muy duro". En 2020 volaron los décimos con la fecha del estado de alarma (14320); en 2021, aquellos con el día de la erupción del volcán de La Palma (19921); en 2022, el inicio de la guerra de Ucrania o la muerte de la reina de Inglaterra. Y el 29 de octubre de 2024, la dana de Valencia. El número 29 en la Lotería de Navidad, el más codiciado tras la tragedia de la DANA KAREN NICOLE GUERRA (REDACCIÓN VALENCIA) El año pasado RTVE Noticias recorrió varias administraciones valencianas y en todas ellas los números que comenzaban o terminaban en 29, día de la tragedia, se habían agotado. También se vendió completamente en cuestión de días el 29104, por la fecha completa de la tragedia. Muchos lo compraban por superstición, pero sobre todo por solidaridad con las zonas más afectadas. De hecho, en pueblos de la zona cero como Catarroja o Paiporta tocaron varios premios y se repartieron tres millones de euros. Aquellos días se vendió en gran medida también el 65065, vinculado a campañas solidarias con las víctimas de las riadas. En la administración Lotería Manises, en Valencia, una de las que más venden de España, confirman que no hay ningún número que esté destacando más que los demás. La gente sigue pidiendo "los típicos" de otros años: terminaciones en 13, 15 o 69, explica Rafa Sanchis, su propietario. En todo caso, coincide con otros loteros en que todavía puede darse un evento importante de aquí al día del sorteo, y que este termine concentrando las compras, ya que muchos compradores esperan al último minuto.