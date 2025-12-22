La alegría del Gordo tras un año amargo en León: "Ya era hora de que algo bueno nos pasara"

El de este año ha sido el Gordo perfecto: ha llegado a lugares lastimados y lo ha hecho con mucha interacción humana. Vendido cara a cara en las administraciones de siempre, adquirido por asociaciones y repartido desde ahí a un montón de manos, a un montón de hogares.

El Club de Fútbol de La Bañeza, la comisión de fiestas de Villamanín, la Asociación de Alzheimer de Laciana, la Asociación de Campaneros de Manzaneda... el 79.432 se ha diseminado por la provincia de León para dejar más de 728 millones de euros. El dinero no devuelve lo perdido este año pero sirve como bálsamo para una tierra herida este 2025 por tragedias y reveses: la muerte de seis mineros, los incendios forestales o el cierre de Azucarera.

El Gordo ha sido el quinto en salir de los grandes premios del sorteo. A las 10.45 horas, en la cuarta tabla, ha sido cantado por Alba Yadira Machaca e Italy Andrea Blanco. Ha tocado en su mayor parte en León, en concreto en La Bañeza, donde se han consignado 117 series, además de otras 50 en Villablino y 15 en La Pola de Gordón. Pero también ha caído en Madrid, con 16 series en el distrito de Ciudad Lineal.

Más de 260 millones en un club de fútbol La Bañeza Fútbol Club, modesto equipo de Regional Preferente, se ha proclamado este lunes "ganador de la liga de los millones" al repartir 268 millones de euros del total de 728 millones que el Sorteo Extraordinario de Navidad ha llevado a la provincia de León. La fiesta se iniciaba en la Administración de Lotería situada en el número 4 de la Plaza Obispo Alcolea de la villa bañezana, localidad de cerca de 15.000 habitantes, tras salir el número 79432 correspondiente al premio Gordo y comenzar dicho despacho a recibir a las primeras personas que deseaban compartir su felicidad con la lotera Ana de La Fuente, quien, según apuntada a Europa Press, era la primera vez que repartía un premio importante. El Gordo da un "empujón" a La Bañeza en un año marcado por los incendios y el cierre de la azucarera Daniel Herrero De la Fuente ha precisado que el número es un clásico del equipo de fútbol de la localidad y que había sido compartido en León y Madrid. "La verdad es que no me lo creo y seguro que servirá para paliar en parte los graves daños sufridos este verano por los incendios y para compensar también el cierre de la azucarera de la comarca, que ha dejado a muchas personas en la calle", explicaba la lotera. Si las primeras muestras de euforia se habían registrado ante las puertas de la administración de lotería, poco después el Estadio La Llanera del equipo de fútbol bañezano se convertía en una auténtica fiesta en la que ha participado no menos de un centenar de personas, entre ellos los propios jugadores de la entidad, todos ellos ataviados con su camiseta azul. Entre ellos, el segundo capitán, Jorge Prieto, se ha felicitado por la obtención de este premio que se encuentra muy repartido porque a la venta de décimos y participaciones contribuyen todos los jugadores y personal del club con el fin de ayudar a sostener sus gastos. El club lleva siete victorias seguidas, "la mayor de las rachas del club hasta la fecha", y ahora suma este premio para finalizar el año. Ignacio Uría, hermano del presidente de la entidad deportiva, celebraba su décimo premiado y la sorpresa del grupo: "Ha sido todo un bombazo, es la primera vez que nos toca algo, se trata de un club muy modesto y lo mejor es que nos ha tocado a todos", concluía con una mueca de satisfacción.

"Parece que se han acordado de nosotros" La Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, ha repartido 60 millones del Gordo de Navidad, con 15 series del 79.432 en participaciones de cuatro euros, entre los vecinos de ese municipio de 863 habitantes, a través de carnicerías, hostales, establecimiento de restauración e incluso una farmacia. El número lo tenía la administración 2 de La Pola de Gordón, a diez kilómetros de Villamanín, y según ha explicado a EFE el lotero, Rubén, todo se ha vendido a través de la comisión de fiestas. En concreto, en participaciones de cuatro euros, más uno de donativo para la entidad. ““ "Parece que se han acordado de nosotros", ha festejado el lotero tras los incendios que asolaron la provincia el pasado verano. El Gordo se ha distribuido en participaciones entre los vecinos de Villamanín, ya que como explica emocionado Pope Álvarez, uno de los miembros de la comisión, le ha tocado "a todo el pueblo". Es una zona a la que hacía mucha falta, como apuntan los miembros de la comisión, en una comarca afectada por el cierre de las minas de carbón por la transición energética que dejó a todos los municipios de la comarca sin su principal vía de sustento. La comisión, formada por ocho personas, vendió todas las papeletas que compraron en forma de participaciones por cuatro euros, más uno de donativo, por lo que ya avanzan que las fiestas de 2026 "van a ser las mejores que se recuerdan, mejores incluso que las de Ponferrada". La suerte se ha dispersado a través de personas como Nino, el carnicero que da nombre a uno de los establecimientos de Villamanin. Desconoce aún cuántos millones habrá repartido en total; él lleva dos papeletas, pero ha celebrado que sean fundamentalmente vecinos del municipio, clientes habituales, los que se han llevado las participaciones, en muchos casos como forma de colaborar con las fiestas del pueblo.

Lluvia de millones en la Asociación de Alzhéimer de Laciana La Asociación de Alzhéimer del Valle de Laciana (AFADLA) ha sido otra de las entidades que ha vendido el Gordo de la Lotería de Navidad, con 45 series de las 50 que se han consignado en el municipio leonés de Villablino, vendidas a trabajadores, voluntarios y familiares de esta organización. "Ya era hora de que algo bueno pasara a esta comarca", ha reconocido en declaraciones a EFE la directora de AFADLA, Isabel Bares, que ha subrayado que con el décimo dedicado a la propia asociación se va a adquirir un transporte adaptado. Trabajadores y familiares de la residencia AFADLA de Laciana con el Gordo de la Lotería Carlos Castro EP / Carlos Castro "Ya era hora de que algo bueno pasara a esta comarca, que es muy bonita y que tiene muy buena gente y muy luchadora", ha insistido cuando se le ha preguntado por los incendios forestales del verano que han afectado a la provincia de León y en un municipio que, el pasado de noviembre, enterró a un vecino fallecido en el accidente minero en Cangas de Narcea (Asturias).

La "Campanada" en un pueblo de 20 vecinos La Asociación de Campaneros de la pequeña localidad leonesa de Manzaneda, de solo 20 vecinos, ha dado la 'campanada' este lunes al conseguir vender 350 décimos del número 79.432, agraciado con el Premio Gordo de la Navidad. "Sí, es una campanada", ha reconocido a EFE el presidente de esta entidad fundada hace solo tres años, Samuel Salgado, quien además es el responsable de la Junta Vecinal de esta población vinculada cercano municipio de Truchas y que vivió "con mucha tensión" los incendios del verano. En este pueblo, la media de edad es elevada y únicamente viven de forma permanente menos de diez "jóvenes", pero en el verano se llegan a reunir unos 400 habitantes, procedentes fundamentalmente de País Vasco y Cataluña, donde hoy han quedado varios de los asociados para celebrar esta noticia. La mayor parte de ellos colaboran con las actividades de esta asociación, centrada en recuperar la tradición del toque de campanas: "Siempre hay mucha participación y mucha ayuda", ha explicado Samuel Salgado, convencido de que también estos premios servirán para "darle un poco de vida". Sobre lo vivido el pasado agosto con los incendios, el presidente de la Junta Vecinal ha recordado emocionado que fueron "20 días de cielo rojo y lágrimas", que ahora van a enjuagarse en parte por esta lluvia de millones. 01.30 min El Tercer Premio, 90.693, deja más de dos millones de euros en Castilla y León

Más de dos millones del Tercer Premio El tercer premio, el 90.693 también ha dejado 2,25 millones de euros en numerosos puntos de la Comunidad, como León, Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Zamora, Palencia, Salamanca y Benavente (Zamora). La administración 2 de León se ha estrenado con los grandes premios navideños con este tercero que les ha dejado 500.000 euros y que ha supuesto la segunda alegría de la mañana, una vez confirmado que el Gordo había caído ya en la provincia. La administración del centro comercial Río Shopping de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid, está sin embargo habituada ya a estas celebraciones: lleva dando premios desde 2020, todos los años salvo en 2021. También han vendido una serie de un cuarto y un quinto. En Zamora celebraban también otra serie vendida del tercer premio, en el despacho de la calle Santa Clara, 14. En Palencia, el punto de venta de Barrio y Mier ha vendido nueve décimos, por lo que ha repartido 450.000 euros. En Salamanca se han vendido cuatro décimos, tres en la calle Rúa Mayor y otro en la calle Toro. Y por último, en la capital leonesa se ha vendido otro décimo en la glorieta Guzmán el Bueno, al igual que en Benavente. Los dos cuartos premios también han repartido suerte y así el 78.477 ha dejado 200.000 euros en Segovia y otros 200.000 en Burgos, donde se han vendido sendas series de este número; al igual que el 25.580, que ha dejado 200.00 euros en Villarcayo (Burgos), y otros 200.000 euros en Arroyo (Valladolid).