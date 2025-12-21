Comprobar Lotería de Navidad 2025: busca si tu número tiene premio

Un año más, la Lotería de Navidad reparte ilusión y una lluvia de millones por toda España. La Lotería de Navidad une a familias, amigos y comunidades. Desde oficinas hasta asociaciones o clubs deportivos, compartir un décimo y jugar juntos significa multiplicar la alegría del premio. El sorteo extraordinario está dotado con 2.702 millones de euros en premios de mayor y menor cuantía, cualquiera persona puede tener un décimo premiado en casa. Comprueba si la suerte te ha sonreído en este buscador de premios, de manera rápida y sencilla.

El proceso es muy simple:

Introduce el número de tu décimo. Indica la cantidad jugada. Haz clic en "Comprobar décimo".

Si has resultado agraciado, el buscador te mostrará cuánto has ganado. Si el sorteo aún no ha terminado, no pierdas la esperanza, puedes volver a comprobarlo. Y si los niños de San Ildefonso han terminado de cantar, siempre quedará la esperanza de intentarlo el próximo año. La primera oportunidad se presenta en el Sorteo del Niño, que también reparte importantes premios.

La venta de décimos moviliza miles de millones de euros, impulsa el negocio de las administraciones de lotería, del pequeño comercio local y también del consumo en la temporada navideña.

¿Cuánto toca por cada premio? El primer premio, conocido como el Gordo, otorga 400.000 euros por décimo, seguido del segundo premio con 125.000 euros y el tercero con 50.000 euros. También destacan los dos cuartos premios (20.000 euros por décimo) y los ocho quintos premios (6.000 euros por décimo). Además, hay otros muchos premios secundarios como aproximaciones, centenas y combinaciones especiales, que a menudo pasan desapercibidos, pero pueden suponer una agradable sorpresa. Por ejemplo, la famosa pedrea reparte 100 euros por décimo a 1.794 números, el grueso del sorteo y la cantinela más repetida: "mil euros". ¿Cuánto toca en cada premio de la Lotería de Navidad 2025 y cuánto se lleva Hacienda?

¿Cómo se cobra la Lotería de Navidad 2025? Premios menores de 2.000 euros: se cobran directamente en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. También pueden abonarse en metálico o mediante Bizum, a partir del día siguiente al sorteo. Premios mayores de 2.000 euros: deben cobrarse en entidades financieras autorizadas, como BBVA o CaixaBank. Si adquiriste el décimo online, el dinero se transferirá directamente a la cuenta asociada. La misma tarde del 22 de diciembre, al finalizar las verificaciones de los números, se puede proceder al abono de los premios, en función de los horarios de las administraciones. ¿Cuánto toca con la pedrea, las terminaciones y las aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025? En los premios compartidos iguales o superiores a 2.000 euros, la persona que acuda al banco debe identificar a cada participante y su porcentaje correspondiente. De no hacerlo, el dinero podría considerarse una donación y estar sujeto al impuesto correspondiente. El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte cada año el 70% de su emisión en premios, un total de 2.772 millones de euros este 2025. Sin embargo, recuerda que Hacienda retiene el 20% de los premios que superen los 40.000 euros. Recuerda que comprar Lotería debe ser siempre una actividad responsable y moderada, manteniendo el espíritu lúdico y evitando cualquier tipo de problema asociado al juego.