Muchos -la gran mayoría, de hecho- de quienes jueguen a la Lotería de Navidad no tendrán la suerte de cantar el Gordo o alguno de los premios mayores. Pero para eso están otros premios menores, un pequeño consuelo con el que compensar el dinero gastado en décimos. Se trata de la pedrea y las aproximaciones. Te contamos cuánto dinero toca en cada una de ellas.

¿Cuánto ganas si te toca la pedrea de la Lotería de Navidad? Es el cántico más famoso del sorteo y posiblemente de toda la Navidad. Los "1.000 euros" que cantan los niños de San Ildefonso es la cuantía de cada serie premiada con la pedrea. Por tanto, si resultadas agraciado con uno de estos números premiados, obtendrá 100 euros por cada décimo. En concreto, la pedrea es un premio de cinco euros por cada euro jugado, por lo que en función de tu participación puedes calcular cuánto dinero has ganado. La pedrea premia a 1.794 números. Cada uno de estos números recibe un premio de 1.000 euros por serie. Como en el sorteo hay 100.000 números (del 00000 al 99999), la pedrea representa la gran mayoría de los premios menores repartidos en el sorteo.

¿Cuánto te llevas con las aproximaciones? Los números inmediatamente anteriores y posteriores a los agraciados con los tres premios principales son aproximaciones. Es decir, si tu número no coincide exactamente con un premio mayor, pero está cerca (por encima o debajo), aún puedes ganar una cantidad. Pero, ¿qué tocaría en cada uno de los casos? Si tu número es el inmediatamente anterior o posterior al que ha ganado el Gordo, recibirás 2.000 euros por décimo (20.000 euros por serie).

(20.000 euros por serie). Si tu número es el inmediatamente anterior o posterior al agraciado con el segundo premio, recibirás 1.250 euros por décimo (12.500 euros por serie).

(12.500 euros por serie). En caso de serlo con el tercer premio, la cantidad ganada sería de 960 euros al décimo (9.600 euros por serie).