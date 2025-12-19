RTVE da inicio a su programación navideña con el Sorteo de la Lotería

El tradicional Sorteo de la Lotería de Navidad será el pistoletazo de salida, este lunes 22 de diciembre, de la programación especial que RTVE ha preparado para estas fiestas. El Teatro Real de Madrid volverá a acoger este evento, y la Corporación producirá y distribuirá gratuitamente la señal para todos los medios.

El Sorteo en directo y especial de ‘La Hora de La 1’ Sandra Daviu y Blanca Benlloch volverán a conducir el programa especial, en el que será su octavo año juntas. Será a partir de las 08:00 horas en La 1, TVE Internacional y RTVE Play, e incluirá, además del sorteo, conexiones, invitados especiales y entrevistas en el palco de invitados y en el patio de butacas con las reporteras Lucía Vinaixa y Julia Cristina López. Al terminar el sorteo, ‘La Hora de La 1’ emitirá una entrega especial hasta la primera edición del Telediario, conducida por Silvia Intxaurrondo. Conectará con los reporteros y los profesionales de los Centros Territoriales, desplazados por toda España para conocer a los premiados y sus historias. La Lotería de Navidad en RTVE es cada año una de las citas preferidas de la audiencia. El año pasado, La 1 volvió a ser la cadena más vista, con una media en el día del 17,7%. La retransmisión del sorteo se convirtió en la emisión más seguida del día, con su mejor dato en seis años (40,9%) y récord de espectadores desde 2018, alcanzando una media de 2.323.000 seguidores y hasta 8.530.000 espectadores únicos. Además, en RTVE Digital los contenidos de Lotería de Navidad reunieron a más de 3 millones de visitantes únicos; RTVE.es logró su tercer mejor día del año 2024, con 4,3 millones de visitantes únicos; y RTVE Play cerró la jornada con 1,2 millones de visitantes únicos.

Especial con Mamen Asencio y Carlos Núñez, en RNE Radio Nacional de España promete ser la mejor compañía de sus oyentes durante estas fiestas y, como es tradición, la Navidad comenzará con el Especial Lotería de Navidad, este año conducido por Mamen Asencio y Carlos Núñez, entre las 08:30 a 13:30 horas. Diego Burbano liderará el equipo desplazado al Teatro Real, y el especial contará con conexiones en todos los lugares agraciados por la suerte. A estas, se sumarán los puntos fijos de conexión en varias administraciones destacadas en volumen de venta y en premios, como La Bruja de Oro de Sort (Lleida), Doña Manolita (Madrid), la gasolinera de Granadilla de Abona (Tenerife) o Manises (Valencia). El equipo de RNE tendrá la oportunidad de charlar con Jesús Huerta Almendro, presidente Loterías y Apuestas del Estado, al frente de uno de los sorteos más esperados del año. Y la meteoróloga de RTVE Isabel Moreno comentará con qué temperaturas se están celebrando los premios por todo el país.

Especial en RTVE Noticias y cuatro señales y especial de ‘Open Play’ en RTVE Play Desde primera hora, RTVE Noticias se volcará con la narración y la actualidad relacionada con el sorteo, con un gran despliegue en todo el país. No faltará el ‘Mapa de la Suerte’ interactivo, para comprobar las administraciones agraciadas con los premios principales; y la serie de reportajes especiales, como ‘El viaje de El Gordo al Niño’, recorriendo la ruta entre estos dos pueblos de Extremadura a Murcia. En el portal especial de la Lotería de Navidad RTVE Noticias (rtve.es/loteria), la jornada podrá seguirse en cualquier dispositivo y los décimos premiados podrán consultarse en tiempo real en el ‘Comprobador de premios’, introduciendo el número y el importe jugado. RTVE Play volverá a contar con cuatro señales simultáneas para que los espectadores puedan elegir ver lo que prefieran en cada momento: el programa especial de La 1, la señal en directo desde el salón de loterías, la emisión especial de RNE a través de una webcam e incluso la señal de los números premiados, para observar con detalle el expositor en el que se van colocando los premios. En la plataforma también se podrán encontrar los programas completos bajo demanda, para aquellos que no puedan seguir el sorteo en directo. Además, las redes sociales de RTVE y el canal de YouTube compartirán con la audiencia los mejores momentos. ‘Open Play’, la ventana de entretenimiento nativo digital de RTVE Play, se sumará al evento y emitirá un Especial Lotería de Navidad en directo de 09:00 a 14:00 horas, acompañando a la audiencia durante toda la mañana con humor, análisis y actualidad. Capitaneado por Ángela Fernández, Lara Palma y Taka Gómez, el programa permitirá seguir el sorteo y no perder detalle de los números premiados y los momentos más esperados. Valeria Ros se desplazará a los aledaños del Teatro Real para captar el ambiente, las reacciones y las historias de los asistentes. Además, Laura del Val conectará en directo desde Burgos, una de las ciudades tradicionalmente ligadas a la emoción del 22 de diciembre, en un especial que mezcla entretenimiento, cercanía y el pulso social del día más esperado del año.