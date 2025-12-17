RTVE Catalunya bate todos los récords digitales con 'Pla seqüència' y TikTok

La semana del 8 al 14 de diciembre de 2025 ha supuesto un punto de inflexión histórico para RTVE Catalunya en el ámbito digital, con los mejores registros alcanzados hasta ahora. Durante estos días, la web de RTVE Catalunya registró 172.854 visitantes únicos, un incremento del 115% respecto a la semana anterior, mientras que el conjunto de La 2Cat llegó a 212.438 visitas totales, impulsadas principalmente por el consumo de vídeo bajo demanda (VOD) y por el elevado interés informativo.

'Pla seqüència', el gran motor del crecimiento digital El programa 'Pla seqüència' se ha consolidado como el principal catalizador de este crecimiento. La entrevista a Iñaki Urdangarin en La 2Cat alcanzó 60.722 visualizaciones, concentrando más del 53% del consumo audiovisual total de la semana. Este impacto se ha visto reforzado por una estrategia digital transversal que ha combinado vídeos promocionales, el making of del programa y piezas informativas asociadas, consolidando 'Pla seqüència' como uno de los contenidos más relevantes dentro del ecosistema digital de RTVE Catalunya. Las noticias vinculadas a la entrevista, junto con otros contenidos de actualidad, han sido determinantes para aumentar el tiempo de permanencia en la web y reforzar la conexión con la audiencia, poniendo en valor la capacidad del periodismo de calidad para generar interés también en entornos digitales.