RTVE Catalunya bate todos los récords digitales con 'Pla seqüència' y TikTok
- La entrevista a Iñaki Urdangarin lidera el consumo audiovisual e impulsa la lectura de noticias en la web
- Un vídeo viral de TikTok del programa 'De cara a barraca' supera los 6,1 millones de visualizaciones
- TikTok sitúa a RTVE Catalunya entre las diez marcas audiovisuales más relevantes del Estado, con 7,6 millones de visualizaciones en una semana
La semana del 8 al 14 de diciembre de 2025 ha supuesto un punto de inflexión histórico para RTVE Catalunya en el ámbito digital, con los mejores registros alcanzados hasta ahora. Durante estos días, la web de RTVE Catalunya registró 172.854 visitantes únicos, un incremento del 115% respecto a la semana anterior, mientras que el conjunto de La 2Cat llegó a 212.438 visitas totales, impulsadas principalmente por el consumo de vídeo bajo demanda (VOD) y por el elevado interés informativo.
'Pla seqüència', el gran motor del crecimiento digital
El programa 'Pla seqüència' se ha consolidado como el principal catalizador de este crecimiento. La entrevista a Iñaki Urdangarin en La 2Cat alcanzó 60.722 visualizaciones, concentrando más del 53% del consumo audiovisual total de la semana.
Este impacto se ha visto reforzado por una estrategia digital transversal que ha combinado vídeos promocionales, el making of del programa y piezas informativas asociadas, consolidando 'Pla seqüència' como uno de los contenidos más relevantes dentro del ecosistema digital de RTVE Catalunya.
Las noticias vinculadas a la entrevista, junto con otros contenidos de actualidad, han sido determinantes para aumentar el tiempo de permanencia en la web y reforzar la conexión con la audiencia, poniendo en valor la capacidad del periodismo de calidad para generar interés también en entornos digitales.
Récord absoluto en las redes sociales
RTVE Catalunya también ha vivido una semana récord en las redes sociales, con 12,3 millones de visualizaciones totales, un crecimiento del 334% respecto al mismo periodo del año anterior. Las interacciones han llegado a 758.500, con un aumento del 1.220%.
TikTok ha sido la plataforma más destacada, con 7,6 millones de visualizaciones (+4.630%) y 661.000 interacciones, situando a RTVE Catalunya como la octava marca audiovisual más relevante de la semana a nivel estatal.
El contenido más viral ha sido un clip del programa 'De cara a barraca' sobre la remontada del Manchester City contra el Real Madrid, que se ha convertido en el contenido con más interacciones de la semana en España (625.000) y el segundo vídeo más visto de todas las plataformas, con 6,1 millones de visualizaciones.
También han tenido un impacto destacado los clips vinculados a 'Pla seqüència', especialmente las declaraciones de Urdangarin sobre su experiencia en prisión, difundidas de manera transversal en TikTok, Facebook Reels y X. En Instagram, los contenidos del programa y otras entrevistas han generado 4,1 millones de impactos y 92.000 interacciones, con un crecimiento del 115%.
Estos datos consolidan a RTVE Catalunya como un referente del panorama digital audiovisual, gracias a una estrategia que combina contenidos periodísticos de calidad, formatos atractivos y una presencia sólida y coordinada en las redes sociales, reforzando el posicionamiento de La 2Cat como un proyecto en clara expansión.