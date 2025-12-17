RTVE Catalunya bat tots els rècords digitals amb 'Pla seqüència' i TikTok
- L'entrevista a Iñaki Urdangarin lidera el consum audiovisual i impulsa la lectura de notícies al web
- Un vídeo viral de TikTok del programa 'De cara a barraca' supera els 6,1 milions de visualitzacions
- TikTok situa RTVE Catalunya entre les deu marques audiovisuals més rellevants de l'Estat, amb 7,6 milions de visualitzacions en una setmana
La setmana del 8 al 14 de desembre de 2025 ha suposat un punt d'inflexió històric per a RTVE Catalunya en l'àmbit digital, amb els millors registres assolits fins ara. Durant aquests dies, el web de RTVE Catalunya va registrar 172.854 visitants únics, un increment del 115% respecte a la setmana anterior, mentre que el conjunt de La 2Cat va arribar a 212.438 visites totals, impulsades principalment pel consum de vídeo sota demanda (VOD) i per l'elevat interès informatiu.
Pla seqüència, el gran motor del creixement digital
El programa 'Pla seqüència' s'ha consolidat com el principal catalitzador d'aquest creixement. L'entrevista a Iñaki Urdangarin a La 2Cat va assolir 60.722 visualitzacions, concentrant més del 53% del consum audiovisual total de la setmana.
Aquest impacte s'ha vist reforçat per una estratègia digital transversal que ha combinat vídeos promocionals, el making of del programa i peces informatives associades, consolidant 'Pla seqüència' com un dels continguts més rellevants dins l'ecosistema digital de RTVE Catalunya.
Les notícies vinculades a l'entrevista, juntament amb altres continguts d'actualitat, han estat determinants per augmentar el temps de permanència al web i reforçar la connexió amb l'audiència, posant en valor la capacitat del periodisme de qualitat per generar interès també en entorns digitals.
Rècord absolut a les xarxes socials
RTVE Catalunya també ha viscut una setmana rècord a les xarxes socials, amb 12,3 milions de visualitzacions totals, un creixement del 334% respecte al mateix període de l'any anterior. Les interaccions han arribat a 758.500, amb un augment del 1.220%.
TikTok ha estat la plataforma més destacada, amb 7,6 milions de visualitzacions (+4.630%) i 661.000 interaccions, situant RTVE Catalunya com la vuitena marca audiovisual més rellevant de la setmana a escala estatal.
El contingut més viral ha estat un clip del programa 'De cara a barraca' sobre la remuntada del Manchester City contra el Reial Madrid, que s'ha convertit en el contingut amb més interaccions de la setmana a Espanya (625.000) i el segon vídeo més vist de totes les plataformes, amb 6,1 milions de visualitzacions.
També han tingut un impacte destacat els clips vinculats a 'Pla seqüència', especialment les declaracions d'Urdangarin sobre la seva experiència a la presó, difoses de manera transversal a TikTok, Facebook Reels i X. A Instagram, els continguts del programa i altres entrevistes han generat 4,1 milions d'impactes i 92.000 interaccions, amb un creixement del 115%.
Aquestes dades consoliden RTVE Catalunya com un referent del panorama digital audiovisual, gràcies a una estratègia que combina continguts periodístics de qualitat, formats atractius i una presència sòlida i coordinada a les xarxes socials, reforçant el posicionament de La 2Cat com un projecte en clara expansió.