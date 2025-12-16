Joan Laporta, segon convidat a 'Pla seqüència'
- Jordi Basté s'endinsa a l'interior del nou Spotify Camp Nou per conversar amb el president del Futbol Club Barcelona
- Dijous 18 de desembre, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
El segon capítol de 'Pla seqüència' compta com a convidat amb Joan Laporta. Jordi Basté es trasllada a l'Spotify Camp Nou per descobrir, sense talls ni muntatge, tot el que el president del Barça no ha explicat mai.
Si alguna cosa és Joan Laporta, a part de president, és culer. Per això, en aquest 'Pla Seqüència', Jordi Basté s'endinsa a les entranyes del nou Spotify Camp Nou per entendre tot el que l'ha portat fins aquí.
Bastè descobrirà els seus orígens barcelonistes, l'adolescent més rebel, el que muntava manifestacions, les seves escapades durant la mili, però també el Joan Laporta més actual: Ha pensat mai a retirar-se? Quina és la seva relació real amb Florentino Pérez? Com el va afectar la marxa de Messi?