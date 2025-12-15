El Eldense pone a prueba la reacción de Ansotegi en la Real Sociedad en un duelo inédito en Copa del Rey

La Real Sociedad visita este martes al Eldense en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, la tercera de la presente temporada. El encuentro, este martes a las 21:00 horas en el Estadio Nuevo Pepico Amat y en directo por TVE y RTVE Play, será el primero de Jon Ansotegi en el banquillo donostiarra.

El técnico proveniente del filial blanquiazul se estrena apenas un par de días después de asumir el mando del primer equipo de forma interina por la destitución de Sergio Francisco.

Será la prueba de fuego del entrenador vizcaíno ante un rival de categoría inferior, Primera RFEF, en un duelo inédito en la competición. Aunque el Eldense ya se enfrentó en una ocasión a la Real Sociedad B en la temporada regular de su categoría en la temporada 2022-2023: victoria txuri urdin 2-0 en Zubieta y empate 2-2 en el Perico Amat.

Ansotegi, 'El Mariscal de Berriatua' en su etapa como jugador, no figuraba en el banquillo filial en aquella temporada puesto que era segundo entrenador de Imanol Alguacil, puesto al que accedió en 2018 en el equipo de casi toda su vida deportiva.

Se hizo cargo de la Real B precisamente esta temporada con la marcha por decisión propia de Alguacil y la llegada de Sergio Francisco al banquillo del primer equipo. Lo deja en una situación algo más delicada aún que la de Primera, puesto que el filial marcha 16º de 22 equipos con seis victorias, tres empates y nueve derrotas en 18 jornadas.

La idea es que Ansotegi se haga cargo de la Real de forma interina hasta después del parón navideño, por lo que el de Barakaldo (Vizcaya) tendrá más de una prueba de fuego, empezando por esta de Copa del Rey.

Aunque los apriorismos nunca son de fiar, a priori técnico y equipo lo tienen todo a su favor. La Real ha ganado sus 17 últimas eliminatorias ante equipos de inferior categoría, dejando su portería a cero en 15 ocasiones. No obstante, en eliminatorias a ida y vuelta cayó frente al Lleida Sportiu precisamente en esta misma ronda; fue en la temporada 2017-2018.

Por contra, el Eldense tampoco ha sido capaz de eliminar a un equipo de la máxima categoría en toda su historia en las 10 ocasiones que ha tenido, todas a doble vuelta. Al menos tiene un balance de 5-5 en victorias en el Perico Amat.

La gran amenaza para los locales es el capitán donostiarra, Mikel Oyarzabal, el héroe del penalti en la final de 2020. Entre goles y asistencias, el delantero realista ha contribuido en 25 tantos (17 goles y 8 asistencias), siendo el tercer jugador más decisivo para su equipo en la competición, sólo superado por Leo Messi (39) y Antoine Griezmann (28), desde que el internacional español debutó en 2015.